Бритни Спирс — 40. За что весь мир любит настоящую американку

Бритни Спирс — 40. За что весь мир любит настоящую американку - РИА Новости, 02.12.2021

Бритни Спирс — 40. За что весь мир любит настоящую американку

Бритни Спирс исполнилось 40 лет. Певица живет по классическому звездному сценарию: топы глобальных чартов, мировые туры, слава и громкие скандалы. Даже суды по... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:14

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Роман Харрасов. Бритни Спирс исполнилось 40 лет. Певица живет по классическому звездному сценарию: топы глобальных чартов, мировые туры, слава и громкие скандалы. Даже суды по опекунству она превратила в настоящий перфоманс — и вышла победителем. Титул поп-принцессы до сих пор принадлежит ей, а королевским особам прощают все. Из шоу Микки-Мауса на трон: как Бритни стала поп-иконойВ 13 лет Бритни впервые выступила в популярной американской программе "Клуб Микки-Мауса" на канале Disney — аналог нашей "Утренней звезды". Там же начинали Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. Спирс тогда училась в обычной школе в Луизиане, занималась художественной гимнастикой и пела в малоизвестной герлз-группе. Но по-настоящему ее карьера стартовала в 1999 году: альбом "…Baby One More Time" дебютировал сразу на первой строчке Billboard 200, стал 15-кратным платиновым и разошелся 30-миллиоными копиями. Всего у певицы девять дисков. Последний выпустили в 2016-м. Фанаты ждут новую пластинку. С 2011-го не было и мировых гастролей. В 2017-2018 годах она ограничилась лишь мини-турами Britney: Live In Concert и Britney: Piece Of Me в поддержку альбома "Glory". И то, как оказалось, против воли. На одном из судебных процессов по опекунству Бритни призналась, что согласилась на концерты под давлением главного менеджера и отца — Джейми Спирса. Если первые альбомы певицы публика и критики оценивали высоко, то о последующих, начиная с 2010-го, отзывались нелестно. Журналисты обвиняли поп-принцессу в использовании фонограммы, но отмечали, что Бритни любят за ее хиты и противостояние всем проблемам. Все ее шоу, особенно последние, имели огромный коммерческий успех. Билеты распродавали в считанные минуты. Всегда под фонограмму: а есть ли вокал?Бритни одной из первых в мировом шоу-бизнесе доказала, что творческую карьеру можно сделать, даже выступая под фонограмму. Специалисты утверждают: Спирс — не вокалист, а успешный музыкальный проект. Клипы и выступления: Бритни взрывает стадионыКаждое ее выступление — шоу с балетом, огненными фонтанами и фейерверками. И сама Бритни пластична, хорошо двигается. А клипы — классика американского шоу-бизнеса. Если будете вспоминать самые яркие видео нулевых, наверняка среди них будут "...Baby One More Time", "Oops!...I Did It Again", "Toxic". Бритни Спирс — настоящая американка, понятная для своих и притягательная для мира, в том числе и для россиян, считает он. "Безусловно, ее клипы отражали американскую культуру. И они попали в тот период, когда в России Америку считали неким культом. Люди не знали, что такое США — они там не работали, не жили, — и боготворили их. Соединились несколько вещей: американская эстетика и поиск американской мечты. Мы очень сильно были влюблены в США — тогда, в девяностые и нулевые", — говорит Грымов. Образ: вещи простушки и вульгарный макияжМинимум одежды, максимум секса. Высокие сапоги и оголенный живот. Длинные светлые волосы и смоки айз. Стилисты часто критикуют наряды поп-принцессы. Но в этом и идея: образ Бритни можно легко и недорого скопировать. Свободу Бритни: личная жизнь СпирсТо, что происходило с певицей в 2007-м, обсуждали, наверное, все в мире шоу-бизнеса. После развода с Кевином Федрелайном, отцом ее двоих сыновей, Бритни начала много пить, принимать наркотики, набрала лишние килограммы, побрилась наголо, угодила в психушку, а опекуном детей стал экс-супруг. Под полным контролем отца Джейми Спирса оказались все ее деньги. Он отвечал и за ее карьеру, и за личную жизнь. А Бритни еще и платила адвокатам, которые требовали сохранить его опекунство.В течение 13 лет фанаты певицы несколько раз заявляли, что их кумир живет под давлением. И даже просили в комментариях к ее постам подавать "сигналы бедствия" в виде определенного цвета в одежде. Появилось движение #FreeBritney, к которому присоединились и мировые звезды. В итоге начались судебные разбирательства. И 13 ноября опекунство над Спирс прекратили. О глобальных планах певица пока не заявляла, но обрадовала фанатов помолвкой. Новым избранником поп-принцессы стал актер и модель Сэм Асгари. "Oops!… I Did It Again": она снова победилаГрамотный маркетинг, команда профессионалов, понятные клипы, вульгарный макияж, простой стиль одежды и сопереживание поклонников — вот формула успеха Бритни Спирс. В 40 лет без новых песен и туров она остается иконой шоу-бизнеса.

