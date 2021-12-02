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Шоубиз
https://ria.ru/20211202/spirs-1761452804.html
Бритни Спирс — 40. За что весь мир любит настоящую американку
Бритни Спирс — 40. За что весь мир любит настоящую американку - РИА Новости, 02.12.2021
Бритни Спирс — 40. За что весь мир любит настоящую американку
Бритни Спирс исполнилось 40 лет. Певица живет по классическому звездному сценарию: топы глобальных чартов, мировые туры, слава и громкие скандалы. Даже суды по... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:00
2021-12-02T08:14
шоубиз
бритни спирс
джастин тимберлейк
сша
луизиана
кристина агилера
скандалы
музыка
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Роман Харрасов. Бритни Спирс исполнилось 40 лет. Певица живет по классическому звездному сценарию: топы глобальных чартов, мировые туры, слава и громкие скандалы. Даже суды по опекунству она превратила в настоящий перфоманс — и вышла победителем. Титул поп-принцессы до сих пор принадлежит ей, а королевским особам прощают все. Из шоу Микки-Мауса на трон: как Бритни стала поп-иконойВ 13 лет Бритни впервые выступила в популярной американской программе "Клуб Микки-Мауса" на канале Disney — аналог нашей "Утренней звезды". Там же начинали Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. Спирс тогда училась в обычной школе в Луизиане, занималась художественной гимнастикой и пела в малоизвестной герлз-группе. Но по-настоящему ее карьера стартовала в 1999 году: альбом "…Baby One More Time" дебютировал сразу на первой строчке Billboard 200, стал 15-кратным платиновым и разошелся 30-миллиоными копиями. Всего у певицы девять дисков. Последний выпустили в 2016-м. Фанаты ждут новую пластинку. С 2011-го не было и мировых гастролей. В 2017-2018 годах она ограничилась лишь мини-турами Britney: Live In Concert и Britney: Piece Of Me в поддержку альбома "Glory". И то, как оказалось, против воли. На одном из судебных процессов по опекунству Бритни призналась, что согласилась на концерты под давлением главного менеджера и отца — Джейми Спирса. Если первые альбомы певицы публика и критики оценивали высоко, то о последующих, начиная с 2010-го, отзывались нелестно. Журналисты обвиняли поп-принцессу в использовании фонограммы, но отмечали, что Бритни любят за ее хиты и противостояние всем проблемам. Все ее шоу, особенно последние, имели огромный коммерческий успех. Билеты распродавали в считанные минуты. Всегда под фонограмму: а есть ли вокал?Бритни одной из первых в мировом шоу-бизнесе доказала, что творческую карьеру можно сделать, даже выступая под фонограмму. Специалисты утверждают: Спирс — не вокалист, а успешный музыкальный проект. Клипы и выступления: Бритни взрывает стадионыКаждое ее выступление — шоу с балетом, огненными фонтанами и фейерверками. И сама Бритни пластична, хорошо двигается. А клипы — классика американского шоу-бизнеса. Если будете вспоминать самые яркие видео нулевых, наверняка среди них будут "...Baby One More Time", "Oops!...I Did It Again", "Toxic". Бритни Спирс — настоящая американка, понятная для своих и притягательная для мира, в том числе и для россиян, считает он. "Безусловно, ее клипы отражали американскую культуру. И они попали в тот период, когда в России Америку считали неким культом. Люди не знали, что такое США — они там не работали, не жили, — и боготворили их. Соединились несколько вещей: американская эстетика и поиск американской мечты. Мы очень сильно были влюблены в США — тогда, в девяностые и нулевые", — говорит Грымов. Образ: вещи простушки и вульгарный макияжМинимум одежды, максимум секса. Высокие сапоги и оголенный живот. Длинные светлые волосы и смоки айз. Стилисты часто критикуют наряды поп-принцессы. Но в этом и идея: образ Бритни можно легко и недорого скопировать. Свободу Бритни: личная жизнь СпирсТо, что происходило с певицей в 2007-м, обсуждали, наверное, все в мире шоу-бизнеса. После развода с Кевином Федрелайном, отцом ее двоих сыновей, Бритни начала много пить, принимать наркотики, набрала лишние килограммы, побрилась наголо, угодила в психушку, а опекуном детей стал экс-супруг. Под полным контролем отца Джейми Спирса оказались все ее деньги. Он отвечал и за ее карьеру, и за личную жизнь. А Бритни еще и платила адвокатам, которые требовали сохранить его опекунство.В течение 13 лет фанаты певицы несколько раз заявляли, что их кумир живет под давлением. И даже просили в комментариях к ее постам подавать "сигналы бедствия" в виде определенного цвета в одежде. Появилось движение #FreeBritney, к которому присоединились и мировые звезды. В итоге начались судебные разбирательства. И 13 ноября опекунство над Спирс прекратили. О глобальных планах певица пока не заявляла, но обрадовала фанатов помолвкой. Новым избранником поп-принцессы стал актер и модель Сэм Асгари. "Oops!… I Did It Again": она снова победилаГрамотный маркетинг, команда профессионалов, понятные клипы, вульгарный макияж, простой стиль одежды и сопереживание поклонников — вот формула успеха Бритни Спирс. В 40 лет без новых песен и туров она остается иконой шоу-бизнеса.
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бритни спирс, джастин тимберлейк, сша, луизиана, кристина агилера, скандалы, музыка, стиль жизни, новости культуры, культура, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
08:00 02.12.2021 (обновлено: 08:14 02.12.2021)
 

Бритни Спирс — 40. За что весь мир любит настоящую американку

© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Роман Харрасов. Бритни Спирс исполнилось 40 лет. Певица живет по классическому звездному сценарию: топы глобальных чартов, мировые туры, слава и громкие скандалы. Даже суды по опекунству она превратила в настоящий перфоманс — и вышла победителем. Титул поп-принцессы до сих пор принадлежит ей, а королевским особам прощают все.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБритни Спирс выступает на сцене спорткомплекса "Олимпийский"
Бритни Спирс выступает на сцене спорткомплекса Олимпийский - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бритни Спирс выступает на сцене спорткомплекса "Олимпийский"

Из шоу Микки-Мауса на трон: как Бритни стала поп-иконой

В 13 лет Бритни впервые выступила в популярной американской программе "Клуб Микки-Мауса" на канале Disney — аналог нашей "Утренней звезды". Там же начинали Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк.
Спирс тогда училась в обычной школе в Луизиане, занималась художественной гимнастикой и пела в малоизвестной герлз-группе.
Но по-настоящему ее карьера стартовала в 1999 году: альбом "…Baby One More Time" дебютировал сразу на первой строчке Billboard 200, стал 15-кратным платиновым и разошелся 30-миллиоными копиями. Всего у певицы девять дисков. Последний выпустили в 2016-м. Фанаты ждут новую пластинку.
С 2011-го не было и мировых гастролей. В 2017-2018 годах она ограничилась лишь мини-турами Britney: Live In Concert и Britney: Piece Of Me в поддержку альбома "Glory". И то, как оказалось, против воли.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонцерт певицы Бритни Спирс в Москве
Концерт певицы Бритни Спирс в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Концерт певицы Бритни Спирс в Москве
На одном из судебных процессов по опекунству Бритни призналась, что согласилась на концерты под давлением главного менеджера и отца — Джейми Спирса.
Если первые альбомы певицы публика и критики оценивали высоко, то о последующих, начиная с 2010-го, отзывались нелестно. Журналисты обвиняли поп-принцессу в использовании фонограммы, но отмечали, что Бритни любят за ее хиты и противостояние всем проблемам.

"Именно сила и уязвимость Спирс перед лицом испытаний больше всего привлекают поклонников. Ей мгновенно прощают то, за что других звезд бы топили, например за хорошо известную неприязнь к живому пению", — написали в Independent.

Все ее шоу, особенно последние, имели огромный коммерческий успех. Билеты распродавали в считанные минуты.

Всегда под фонограмму: а есть ли вокал?

Бритни одной из первых в мировом шоу-бизнесе доказала, что творческую карьеру можно сделать, даже выступая под фонограмму.
Специалисты утверждают: Спирс — не вокалист, а успешный музыкальный проект.

"Она больше танцовщица, безусловно. Ее вокал создан на компьютере. Манера, штрихи, акценты, звуковые атаки и другие особенности Спирс — результат труда большой замечательной команды профессионалов. Кроме того, поработали и над ее дефектом (зауженная голосовая щель), что и сделало ее тембр уникальным и узнаваемым. Она шоувумен, поддерживающая образ, который придумала не сама. Но в условиях рынка это мегауспешный продукт", — говорит педагог по вокалу Владимир Коробка.

Клипы и выступления: Бритни взрывает стадионы

Каждое ее выступление — шоу с балетом, огненными фонтанами и фейерверками. И сама Бритни пластична, хорошо двигается.
А клипы — классика американского шоу-бизнеса. Если будете вспоминать самые яркие видео нулевых, наверняка среди них будут "...Baby One More Time", "Oops!...I Did It Again", "Toxic".

"Не думаю, что клипы прорывные с точки зрения художественной ценности. Просто Спирс попала в болевую точку и стала примером для многих девочек, которые хотели быть самостоятельными, достигнуть многого. В Бритни было некое бунтарство... Не революционное, а человеческое, женское. И это, естественно, многих привлекло. То же самое случилось с Джимом Моррисоном, хотя это совсем другая музыка, и Куртом Кобейном", — отмечает российский театральный и кинорежиссер, клипмейкер Юрий Грымов.

Бритни Спирс — настоящая американка, понятная для своих и притягательная для мира, в том числе и для россиян, считает он.
"Безусловно, ее клипы отражали американскую культуру. И они попали в тот период, когда в России Америку считали неким культом. Люди не знали, что такое США — они там не работали, не жили, — и боготворили их. Соединились несколько вещей: американская эстетика и поиск американской мечты. Мы очень сильно были влюблены в США — тогда, в девяностые и нулевые", — говорит Грымов.

Образ: вещи простушки и вульгарный макияж

Минимум одежды, максимум секса. Высокие сапоги и оголенный живот. Длинные светлые волосы и смоки айз. Стилисты часто критикуют наряды поп-принцессы.

"Бритни никогда не отличалась вкусом — наоборот, выставляла себя на посмешище. Она звезда мирового масштаба, но застряла в начале 2000-х и предпочитает одежду, которую могли приобрести на рынке или в дешевых турецких магазинах", — отмечает эксперт моды Владислав Лисовец.

Но в этом и идея: образ Бритни можно легко и недорого скопировать.
© AFP 2021 / Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Бритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Бритни Спирс

Свободу Бритни: личная жизнь Спирс

То, что происходило с певицей в 2007-м, обсуждали, наверное, все в мире шоу-бизнеса. После развода с Кевином Федрелайном, отцом ее двоих сыновей, Бритни начала много пить, принимать наркотики, набрала лишние килограммы, побрилась наголо, угодила в психушку, а опекуном детей стал экс-супруг.
© AFP 2021 / KABC TelevisionБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / KABC Television
Бритни Спирс
Под полным контролем отца Джейми Спирса оказались все ее деньги. Он отвечал и за ее карьеру, и за личную жизнь. А Бритни еще и платила адвокатам, которые требовали сохранить его опекунство.
В течение 13 лет фанаты певицы несколько раз заявляли, что их кумир живет под давлением. И даже просили в комментариях к ее постам подавать "сигналы бедствия" в виде определенного цвета в одежде.
© СМОТРИМКадр из документального фильма "Бритни Спирс под прицелом"
Кадр из документального фильма Бритни Спирс под прицелом
© СМОТРИМ
Кадр из документального фильма "Бритни Спирс под прицелом"
Появилось движение #FreeBritney, к которому присоединились и мировые звезды. В итоге начались судебные разбирательства. И 13 ноября опекунство над Спирс прекратили.

"Я была под опекой 13 лет. Это очень долго для ситуации, в которой не хочешь быть. Так что я, откровенно говоря, теперь просто благодарна за каждый день", — рассказала Бритни в Instagram.

О глобальных планах певица пока не заявляла, но обрадовала фанатов помолвкой. Новым избранником поп-принцессы стал актер и модель Сэм Асгари.

"Oops!… I Did It Again": она снова победила

Грамотный маркетинг, команда профессионалов, понятные клипы, вульгарный макияж, простой стиль одежды и сопереживание поклонников — вот формула успеха Бритни Спирс.
В 40 лет без новых песен и туров она остается иконой шоу-бизнеса.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 14:55Шоубиз
"Благодарна за каждый день": Спирс рассказала о жизни после опекунства
 
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