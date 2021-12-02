https://ria.ru/20211202/skoraya-1761777835.html

В Калуге оштрафовали водителя, перекрывшего проезд скорой

В Калуге оштрафовали водителя, перекрывшего проезд скорой - РИА Новости, 02.12.2021

В Калуге оштрафовали водителя, перекрывшего проезд скорой

Водителя, который перекрыл проезд во двор спешащей на вызов машине скорой помощи в Калуге, оштрафовали на 3 тысячи рублей, также в отношении него и водителя... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:38

2021-12-02T11:38

2021-12-02T11:38

происшествия

калужская область

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Водителя, который перекрыл проезд во двор спешащей на вызов машине скорой помощи в Калуге, оштрафовали на 3 тысячи рублей, также в отношении него и водителя "скорой" ведется проверка из-за того, что они обругали друг друга, сообщает УМВД по Калужской области.Полиция информирует, что обнаружила видеозапись инцидента в соцсетях."На видеоролике слышно, как между водителями транспортных средств произошел конфликт, дело дошло до взаимных оскорблений и выражений нецензурной бранью. По данному факту… проведена проверка, установлены участники и очевидцы инцидента. По версии правоохранителей, водитель легкового автомобиля во дворе жилого дома перекрыл проезд машине скорой медицинской помощи, следовавшей на вызов", - говорится в сообщении.Сообщается, что водителя легкового автомобиля привлекли к административной ответственности за "непредставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". Ему назначен административный штраф в размере 3 тысяч рублей, информирует УМВД."Также, в настоящее время проводится проверка в отношении обоих водителей, в их действиях усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных статьями Кодекса об административных правонарушениях РФ "Оскорбление" и "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211107/kuzbass-1757950076.html

калужская область

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происшествия, калужская область, калуга