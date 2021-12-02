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В Калуге оштрафовали водителя, перекрывшего проезд скорой
В Калуге оштрафовали водителя, перекрывшего проезд скорой - РИА Новости, 02.12.2021
В Калуге оштрафовали водителя, перекрывшего проезд скорой
Водителя, который перекрыл проезд во двор спешащей на вызов машине скорой помощи в Калуге, оштрафовали на 3 тысячи рублей, также в отношении него и водителя... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:38
2021-12-02T11:38
2021-12-02T11:38
происшествия
калужская область
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Водителя, который перекрыл проезд во двор спешащей на вызов машине скорой помощи в Калуге, оштрафовали на 3 тысячи рублей, также в отношении него и водителя "скорой" ведется проверка из-за того, что они обругали друг друга, сообщает УМВД по Калужской области.Полиция информирует, что обнаружила видеозапись инцидента в соцсетях."На видеоролике слышно, как между водителями транспортных средств произошел конфликт, дело дошло до взаимных оскорблений и выражений нецензурной бранью. По данному факту… проведена проверка, установлены участники и очевидцы инцидента. По версии правоохранителей, водитель легкового автомобиля во дворе жилого дома перекрыл проезд машине скорой медицинской помощи, следовавшей на вызов", - говорится в сообщении.Сообщается, что водителя легкового автомобиля привлекли к административной ответственности за "непредставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". Ему назначен административный штраф в размере 3 тысяч рублей, информирует УМВД."Также, в настоящее время проводится проверка в отношении обоих водителей, в их действиях усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных статьями Кодекса об административных правонарушениях РФ "Оскорбление" и "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
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происшествия, калужская область, калуга
В Калуге оштрафовали водителя, перекрывшего проезд скорой
Водителя, перекрывшего проезд скорой во дворе в Калуге, оштрафовали на три тысячи рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости.
Водителя, который перекрыл проезд во двор спешащей на вызов машине скорой помощи в Калуге
, оштрафовали на 3 тысячи рублей, также в отношении него и водителя "скорой" ведется проверка из-за того, что они обругали друг друга, сообщает УМВД по Калужской области.
Полиция информирует, что обнаружила видеозапись инцидента в соцсетях.
"На видеоролике слышно, как между водителями транспортных средств произошел конфликт, дело дошло до взаимных оскорблений и выражений нецензурной бранью. По данному факту… проведена проверка, установлены участники и очевидцы инцидента. По версии правоохранителей, водитель легкового автомобиля во дворе жилого дома перекрыл проезд машине скорой медицинской помощи, следовавшей на вызов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что водителя легкового автомобиля привлекли к административной ответственности за "непредставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". Ему назначен административный штраф в размере 3 тысяч рублей, информирует УМВД.
"Также, в настоящее время проводится проверка в отношении обоих водителей, в их действиях усматриваются признаки правонарушений, предусмотренных статьями Кодекса об административных правонарушениях РФ "Оскорбление" и "Мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.