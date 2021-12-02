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Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области

Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области - РИА Новости, 02.12.2021

Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком вопросы сотрудничества, в частности, строительство в регионе ряда... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:40

2021-12-02T16:40

2021-12-02T16:40

калужская область

экономика

ульяновский район

калужская область

вьетнам

москва

нгуен суан фук

владислав шапша

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КАЛУГА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком вопросы сотрудничества, в частности, строительство в регионе ряда сельхозпредприятий вьетнамской компанией TH Group, сообщает правительство региона.В четверг в Москве состоялась рабочая встреча Владислава Шапши с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком."Прошел обмен мнениями о перспективах углубления сотрудничества Калужской области с Вьетнамом. Владислав Шапша отметил, что за 2020 год двусторонний внешнеторговый оборот составил 315 миллионов долларов. За три года он вырос в 10 раз, а в этом году, по прогнозам, увеличится еще на треть. Вьетнам занял четвертое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области", - говорится в сообщении.Губернатор подчеркнул, что перспективы расширения взаимодействия возможны по многим направлениям, в частности, в образовании, медицине, туризме и культуре."У нас есть возможности, а, главное, большое желание расширять наше сотрудничество", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.В качестве одного из наиболее успешных примеров сотрудничества Владислав Шапша отметил реализацию инвестпроекта вьетнамской компании ТН Group на калужской земле. В рамках проекта ведется строительство молочного животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада в селе Ефимцево Ульяновского района, ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на лето 2022 года. Также разрабатывается проектная документация по аналогичному комплексу в Хвастовичском районе – его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Еще один проект расположится на Боровской площадке ОЭЗ "Калуга" - это завод по переработке молока и производству молочных продуктов.Владислав Шапша заверил президента Вьетнама, что правительство области оказывает и будет в дальнейшем оказывать максимальную поддержку вьетнамским инвесторам. Нгуен Суан Фук поблагодарил губернатора и правительство Калужской области за содействие в реализации проекта, который, по его словам, стал "символом дружбы наших стран".

https://ria.ru/20211129/shkola-1761310328.html

https://ria.ru/20211129/dokhody-1761291143.html

https://ria.ru/20211129/zanyatost-1761280142.html

ульяновский район

калужская область

вьетнам

москва

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экономика, ульяновский район, калужская область, вьетнам, москва, нгуен суан фук, владислав шапша