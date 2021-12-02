https://ria.ru/20211202/selkhozpredpriyatiya-1761866441.html
Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области
Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области - РИА Новости, 02.12.2021
Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком вопросы сотрудничества, в частности, строительство в регионе ряда... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:40
2021-12-02T16:40
2021-12-02T16:40
калужская область
экономика
ульяновский район
калужская область
вьетнам
москва
нгуен суан фук
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749212150_0:263:2905:1897_1920x0_80_0_0_e0e7e7920521ebfd688e269632ed28a9.jpg
КАЛУГА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком вопросы сотрудничества, в частности, строительство в регионе ряда сельхозпредприятий вьетнамской компанией TH Group, сообщает правительство региона.В четверг в Москве состоялась рабочая встреча Владислава Шапши с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком."Прошел обмен мнениями о перспективах углубления сотрудничества Калужской области с Вьетнамом. Владислав Шапша отметил, что за 2020 год двусторонний внешнеторговый оборот составил 315 миллионов долларов. За три года он вырос в 10 раз, а в этом году, по прогнозам, увеличится еще на треть. Вьетнам занял четвертое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области", - говорится в сообщении.Губернатор подчеркнул, что перспективы расширения взаимодействия возможны по многим направлениям, в частности, в образовании, медицине, туризме и культуре."У нас есть возможности, а, главное, большое желание расширять наше сотрудничество", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.В качестве одного из наиболее успешных примеров сотрудничества Владислав Шапша отметил реализацию инвестпроекта вьетнамской компании ТН Group на калужской земле. В рамках проекта ведется строительство молочного животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада в селе Ефимцево Ульяновского района, ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на лето 2022 года. Также разрабатывается проектная документация по аналогичному комплексу в Хвастовичском районе – его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Еще один проект расположится на Боровской площадке ОЭЗ "Калуга" - это завод по переработке молока и производству молочных продуктов.Владислав Шапша заверил президента Вьетнама, что правительство области оказывает и будет в дальнейшем оказывать максимальную поддержку вьетнамским инвесторам. Нгуен Суан Фук поблагодарил губернатора и правительство Калужской области за содействие в реализации проекта, который, по его словам, стал "символом дружбы наших стран".
https://ria.ru/20211129/shkola-1761310328.html
https://ria.ru/20211129/dokhody-1761291143.html
https://ria.ru/20211129/zanyatost-1761280142.html
ульяновский район
калужская область
вьетнам
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749212150_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_83d07837b79548fb75e81f6a4abca00c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ульяновский район, калужская область, вьетнам, москва, нгуен суан фук, владислав шапша
Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области
Вьетнамская компания TH Group построит несколько сельхозпредприятий в Калужской области
КАЛУГА, 2 дек – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
обсудил с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком
вопросы сотрудничества, в частности, строительство в регионе ряда сельхозпредприятий вьетнамской компанией TH Group, сообщает правительство региона.
В четверг в Москве
состоялась рабочая встреча Владислава Шапши с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
"Прошел обмен мнениями о перспективах углубления сотрудничества Калужской области с Вьетнамом. Владислав Шапша отметил, что за 2020 год двусторонний внешнеторговый оборот составил 315 миллионов долларов. За три года он вырос в 10 раз, а в этом году, по прогнозам, увеличится еще на треть. Вьетнам занял четвертое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области", - говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что перспективы расширения взаимодействия возможны по многим направлениям, в частности, в образовании, медицине, туризме и культуре.
"У нас есть возможности, а, главное, большое желание расширять наше сотрудничество", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
В качестве одного из наиболее успешных примеров сотрудничества Владислав Шапша отметил реализацию инвестпроекта вьетнамской компании ТН Group на калужской земле. В рамках проекта ведется строительство молочного животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада в селе Ефимцево Ульяновского района
, ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на лето 2022 года. Также разрабатывается проектная документация по аналогичному комплексу в Хвастовичском районе – его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Еще один проект расположится на Боровской площадке ОЭЗ "Калуга" - это завод по переработке молока и производству молочных продуктов.
Владислав Шапша заверил президента Вьетнама, что правительство области оказывает и будет в дальнейшем оказывать максимальную поддержку вьетнамским инвесторам. Нгуен Суан Фук поблагодарил губернатора и правительство Калужской области за содействие в реализации проекта, который, по его словам, стал "символом дружбы наших стран".