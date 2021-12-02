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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211202/selkhozpredpriyatiya-1761866441.html
Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области
Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области - РИА Новости, 02.12.2021
Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком вопросы сотрудничества, в частности, строительство в регионе ряда... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:40
2021-12-02T16:40
калужская область
экономика
ульяновский район
калужская область
вьетнам
москва
нгуен суан фук
владислав шапша
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КАЛУГА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком вопросы сотрудничества, в частности, строительство в регионе ряда сельхозпредприятий вьетнамской компанией TH Group, сообщает правительство региона.В четверг в Москве состоялась рабочая встреча Владислава Шапши с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком."Прошел обмен мнениями о перспективах углубления сотрудничества Калужской области с Вьетнамом. Владислав Шапша отметил, что за 2020 год двусторонний внешнеторговый оборот составил 315 миллионов долларов. За три года он вырос в 10 раз, а в этом году, по прогнозам, увеличится еще на треть. Вьетнам занял четвертое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области", - говорится в сообщении.Губернатор подчеркнул, что перспективы расширения взаимодействия возможны по многим направлениям, в частности, в образовании, медицине, туризме и культуре."У нас есть возможности, а, главное, большое желание расширять наше сотрудничество", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.В качестве одного из наиболее успешных примеров сотрудничества Владислав Шапша отметил реализацию инвестпроекта вьетнамской компании ТН Group на калужской земле. В рамках проекта ведется строительство молочного животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада в селе Ефимцево Ульяновского района, ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на лето 2022 года. Также разрабатывается проектная документация по аналогичному комплексу в Хвастовичском районе – его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Еще один проект расположится на Боровской площадке ОЭЗ "Калуга" - это завод по переработке молока и производству молочных продуктов.Владислав Шапша заверил президента Вьетнама, что правительство области оказывает и будет в дальнейшем оказывать максимальную поддержку вьетнамским инвесторам. Нгуен Суан Фук поблагодарил губернатора и правительство Калужской области за содействие в реализации проекта, который, по его словам, стал "символом дружбы наших стран".
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калужская область
вьетнам
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экономика, ульяновский район, калужская область, вьетнам, москва, нгуен суан фук, владислав шапша
16:40 02.12.2021
 
Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области

Вьетнамская компания TH Group построит несколько сельхозпредприятий в Калужской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком вопросы сотрудничества, в частности, строительство в регионе ряда сельхозпредприятий вьетнамской компанией TH Group, сообщает правительство региона.
В четверг в Москве состоялась рабочая встреча Владислава Шапши с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
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"Прошел обмен мнениями о перспективах углубления сотрудничества Калужской области с Вьетнамом. Владислав Шапша отметил, что за 2020 год двусторонний внешнеторговый оборот составил 315 миллионов долларов. За три года он вырос в 10 раз, а в этом году, по прогнозам, увеличится еще на треть. Вьетнам занял четвертое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области", - говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что перспективы расширения взаимодействия возможны по многим направлениям, в частности, в образовании, медицине, туризме и культуре.
"У нас есть возможности, а, главное, большое желание расширять наше сотрудничество", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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В качестве одного из наиболее успешных примеров сотрудничества Владислав Шапша отметил реализацию инвестпроекта вьетнамской компании ТН Group на калужской земле. В рамках проекта ведется строительство молочного животноводческого комплекса на 6 тысяч голов дойного стада в селе Ефимцево Ульяновского района, ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на лето 2022 года. Также разрабатывается проектная документация по аналогичному комплексу в Хвастовичском районе – его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Еще один проект расположится на Боровской площадке ОЭЗ "Калуга" - это завод по переработке молока и производству молочных продуктов.
Владислав Шапша заверил президента Вьетнама, что правительство области оказывает и будет в дальнейшем оказывать максимальную поддержку вьетнамским инвесторам. Нгуен Суан Фук поблагодарил губернатора и правительство Калужской области за содействие в реализации проекта, который, по его словам, стал "символом дружбы наших стран".
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Калужская областьЭкономикаУльяновский районКалужская областьВьетнамМоскваНгуен Суан ФукВладислав Шапша
 
 
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