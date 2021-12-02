https://ria.ru/20211202/schwarzenegger-1761711129.html

Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks

Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks - РИА Новости, 02.12.2021

Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks. Трейлер праздничного обновления под названием "Новогоднее наступление" разместили на... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T00:33

2021-12-02T00:33

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks. Трейлер праздничного обновления под названием "Новогоднее наступление" разместили на YouTube. В ролике Шварценеггер получает письмо от мальчика по имени Джонни, написанное 30 лет назад. В нем ребенок просил знаменитость приехать к нему в город на Новый год. Несмотря на то, что прошло столько лет, а Джонни вырос, Арнольд Шварценеггер выполняет его просьбу. В своем Instagram актер подтвердил, что "танкисты" действительно вскоре смогут найти его в игре. Разработчики пока не раскрыли, в какой роли появится голливудская звезда, как и дату выхода события. "Новогоднее наступление" — ежегодная акция в игре о бронетехнике. В этот период всем пользователям предлагают украсить свои ангары гирляндами, игрушками и другой праздничной атрибутикой, а также проводят спецбои.

https://ria.ru/20210520/schwarzenegger-1733091297.html

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арнольд шварценеггер, youtube, новости культуры, компьютерные игры