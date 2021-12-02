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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/schwarzenegger-1761711129.html
Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks
Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks - РИА Новости, 02.12.2021
Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks. Трейлер праздничного обновления под названием "Новогоднее наступление" разместили на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T00:33
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культура
арнольд шварценеггер
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новости культуры
компьютерные игры
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks. Трейлер праздничного обновления под названием "Новогоднее наступление" разместили на YouTube. В ролике Шварценеггер получает письмо от мальчика по имени Джонни, написанное 30 лет назад. В нем ребенок просил знаменитость приехать к нему в город на Новый год. Несмотря на то, что прошло столько лет, а Джонни вырос, Арнольд Шварценеггер выполняет его просьбу. В своем Instagram актер подтвердил, что "танкисты" действительно вскоре смогут найти его в игре. Разработчики пока не раскрыли, в какой роли появится голливудская звезда, как и дату выхода события. "Новогоднее наступление" — ежегодная акция в игре о бронетехнике. В этот период всем пользователям предлагают украсить свои ангары гирляндами, игрушками и другой праздничной атрибутикой, а также проводят спецбои.
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арнольд шварценеггер, youtube, новости культуры, компьютерные игры
00:33 02.12.2021 (обновлено: 00:34 02.12.2021)
 
Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks

Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks

© World of Tanks. Официальный видеоканал/YoutubeСкриншот тизера World of Tanks с Арнольдом Шварценеггером
Скриншот тизера World of Tanks с Арнольдом Шварценеггером
© World of Tanks. Официальный видеоканал/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер появится в игре World of Tanks. Трейлер праздничного обновления под названием "Новогоднее наступление" разместили на YouTube.
В ролике Шварценеггер получает письмо от мальчика по имени Джонни, написанное 30 лет назад. В нем ребенок просил знаменитость приехать к нему в город на Новый год. Несмотря на то, что прошло столько лет, а Джонни вырос, Арнольд Шварценеггер выполняет его просьбу.
В своем Instagram актер подтвердил, что "танкисты" действительно вскоре смогут найти его в игре.

"Я объединился с World of Tanks. Вместе мы создали по-настоящему волшебную праздничную историю как раз к моему предстоящему появлению в игре! Вскоре вы сможете найти меня в ней", — написал Шварценеггер.

Разработчики пока не раскрыли, в какой роли появится голливудская звезда, как и дату выхода события.
"Новогоднее наступление" — ежегодная акция в игре о бронетехнике. В этот период всем пользователям предлагают украсить свои ангары гирляндами, игрушками и другой праздничной атрибутикой, а также проводят спецбои.
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