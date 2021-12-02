Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761921221.html
МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС
МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС - РИА Новости, 02.12.2021
МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС
МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом нового пакета санкций против официального Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:30
2021-12-02T20:46
в мире
минск
мид белоруссии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом нового пакета санкций против официального Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры."Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.Подчеркивается, что "чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона". "И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься", - отмечается в заявлении.Также МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против Минска направлены на удушение страны, уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства."Цель всей этой политики – экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.Подчеркивается, что "формально опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер".Согласно документу, "именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису, за этим скрывается желание избавиться от конкурентов".В МИД Белоруссии полагают, что "прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата"."В данном случае результат для европолитиков – уничтожение Беларуси как суверенного, экономически-успешного государства", - дополняется в заявлении.МИД Белоруссии заявил, что ЕС принял решение о введении новых санкций в отношении Минска, игнорируя настоящие причины глобального миграционного кризиса, и подчеркнул, что глубина абсурда ситуации уже с трудом поддается пониманию.Подчеркивается, что "еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар"."В деструктивных целях продолжена открытая демонизация нашей страны – вся тяжесть ответственности возлагается на Беларусь при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса", - подчеркивается в заявлении.МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против официального Минска бесперспективны, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством."Беларусь не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.Подчеркивается, что "губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же, как и их негативное воздействие на обе стороны".
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761905444.html
https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761701965.html
https://ria.ru/20211202/volodin-1761912346.html
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_451:130:1000:541_1920x0_80_0_0_c2e3fa5589d302410d44aa3374236a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, мид белоруссии, евросоюз
20:30 02.12.2021 (обновлено: 20:46 02.12.2021)
 
МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС

МИД Белоруссии: примем жесткие, но адекватные ответные меры на санкции ЕС

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом нового пакета санкций против официального Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры.
"Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.
Вид на завод 3-го рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 18:55
Минфин США объяснил, за что введены новые санкции против Белоруссии
Подчеркивается, что "чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона". "И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься", - отмечается в заявлении.
Также МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против Минска направлены на удушение страны, уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства.
"Цель всей этой политики – экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.
Подчеркивается, что "формально опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер".
"На этом пути Евросоюзу неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов", - поясняется в заявлении.
Согласно документу, "именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису, за этим скрывается желание избавиться от конкурентов".
В МИД Белоруссии полагают, что "прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Минске - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 18:21
Лукашенко назвал ущерб Белоруссии от западных санкций мизерным
"В данном случае результат для европолитиков – уничтожение Беларуси как суверенного, экономически-успешного государства", - дополняется в заявлении.
МИД Белоруссии заявил, что ЕС принял решение о введении новых санкций в отношении Минска, игнорируя настоящие причины глобального миграционного кризиса, и подчеркнул, что глубина абсурда ситуации уже с трудом поддается пониманию.
"Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Подчеркивается, что "еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар".
"В деструктивных целях продолжена открытая демонизация нашей страны – вся тяжесть ответственности возлагается на Беларусь при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса", - подчеркивается в заявлении.
МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против официального Минска бесперспективны, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 19:31
Володин назвал санкции ЕС против Белоруссии несправедливыми
"Беларусь не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.
Подчеркивается, что "губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же, как и их негативное воздействие на обе стороны".
 
В миреМинскМИД БелоруссииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
Лента новостейМолния
Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБФинансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения