https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761921221.html

МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС

МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС - РИА Новости, 02.12.2021

МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС

МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом нового пакета санкций против официального Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T20:30

2021-12-02T20:30

2021-12-02T20:46

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом нового пакета санкций против официального Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры."Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.Подчеркивается, что "чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона". "И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься", - отмечается в заявлении.Также МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против Минска направлены на удушение страны, уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства."Цель всей этой политики – экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.Подчеркивается, что "формально опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер".Согласно документу, "именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису, за этим скрывается желание избавиться от конкурентов".В МИД Белоруссии полагают, что "прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата"."В данном случае результат для европолитиков – уничтожение Беларуси как суверенного, экономически-успешного государства", - дополняется в заявлении.МИД Белоруссии заявил, что ЕС принял решение о введении новых санкций в отношении Минска, игнорируя настоящие причины глобального миграционного кризиса, и подчеркнул, что глубина абсурда ситуации уже с трудом поддается пониманию.Подчеркивается, что "еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар"."В деструктивных целях продолжена открытая демонизация нашей страны – вся тяжесть ответственности возлагается на Беларусь при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса", - подчеркивается в заявлении.МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против официального Минска бесперспективны, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством."Беларусь не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.Подчеркивается, что "губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же, как и их негативное воздействие на обе стороны".

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761905444.html

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761701965.html

https://ria.ru/20211202/volodin-1761912346.html

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