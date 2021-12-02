https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761921221.html
МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС
МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС - РИА Новости, 02.12.2021
МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС
МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом нового пакета санкций против официального Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:30
2021-12-02T20:30
2021-12-02T20:46
в мире
минск
мид белоруссии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии после принятия Евросоюзом нового пакета санкций против официального Минска заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры."Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.Подчеркивается, что "чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона". "И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься", - отмечается в заявлении.Также МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против Минска направлены на удушение страны, уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства."Цель всей этой политики – экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.Подчеркивается, что "формально опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер".Согласно документу, "именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису, за этим скрывается желание избавиться от конкурентов".В МИД Белоруссии полагают, что "прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата"."В данном случае результат для европолитиков – уничтожение Беларуси как суверенного, экономически-успешного государства", - дополняется в заявлении.МИД Белоруссии заявил, что ЕС принял решение о введении новых санкций в отношении Минска, игнорируя настоящие причины глобального миграционного кризиса, и подчеркнул, что глубина абсурда ситуации уже с трудом поддается пониманию.Подчеркивается, что "еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар"."В деструктивных целях продолжена открытая демонизация нашей страны – вся тяжесть ответственности возлагается на Беларусь при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса", - подчеркивается в заявлении.МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против официального Минска бесперспективны, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством."Беларусь не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.Подчеркивается, что "губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же, как и их негативное воздействие на обе стороны".
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761905444.html
https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761701965.html
https://ria.ru/20211202/volodin-1761912346.html
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_451:130:1000:541_1920x0_80_0_0_c2e3fa5589d302410d44aa3374236a77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, мид белоруссии, евросоюз
20:30 02.12.2021 (обновлено: 20:46 02.12.2021)
МИД Белоруссии прокомментировал новые санкции ЕС
МИД Белоруссии: примем жесткие, но адекватные ответные меры на санкции ЕС
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. МИД Белоруссии
после принятия Евросоюзом
нового пакета санкций против официального Минска
заявил, что примет жесткие, но адекватные ответные меры.
"Исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.
Подчеркивается, что "чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона". "И вина за все лежит исключительно на инициаторе санкционной спирали и агрессии – Европейском союзе. Все еще призываем европейских политиков одуматься", - отмечается в заявлении.
Также МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против Минска направлены на удушение страны, уничтожение республики как суверенного, экономически успешного государства.
"Цель всей этой политики – экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.
Подчеркивается, что "формально опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер".
"На этом пути Евросоюзу неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов", - поясняется в заявлении.
Согласно документу, "именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису, за этим скрывается желание избавиться от конкурентов".
В МИД Белоруссии полагают, что "прессинг будет продолжен в слепой ярости от отсутствия результата".
"В данном случае результат для европолитиков – уничтожение Беларуси как суверенного, экономически-успешного государства", - дополняется в заявлении.
МИД Белоруссии заявил, что ЕС принял решение о введении новых санкций в отношении Минска, игнорируя настоящие причины глобального миграционного кризиса, и подчеркнул, что глубина абсурда ситуации уже с трудом поддается пониманию.
"Глубина абсурда как непосредственно решения Европейского союза об очередных санкциях против суверенной Беларуси, так и самого его содержания уже с трудом поддается пониманию", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Подчеркивается, что "еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар".
"В деструктивных целях продолжена открытая демонизация нашей страны – вся тяжесть ответственности возлагается на Беларусь при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса", - подчеркивается в заявлении.
МИД Белоруссии заявил, что санкции ЕС против официального Минска бесперспективны, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством.
"Беларусь не в первый раз сталкивается с такими вызовами со стороны Запада. Как и прежде, белорусское государство окрепнет, пройдет этот этап с достоинством и защитит соответствующий уровень жизни своего населения", - говорится в заявлении МИД на сайте министерства.
Подчеркивается, что "губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же, как и их негативное воздействие на обе стороны".