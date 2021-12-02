https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761910938.html

В Белоруссии прокомментировали новые санкции Запада

В Белоруссии прокомментировали новые санкции Запада - РИА Новости, 02.12.2021

В Белоруссии прокомментировали новые санкции Запада

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что, несмотря на давление Запада, Минск готов к сотрудничеству как на двусторонней основе, так и в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:21

2021-12-02T19:21

2021-12-02T19:21

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александр лукашенко

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что, несмотря на давление Запада, Минск готов к сотрудничеству как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ."Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, мы готовы и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ", - сказал Макей, выступая в четверг на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, которое транслировалось онлайн.По его словам, Белоруссия будет приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе.В четверг о новых санкциях против Минске объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761882031.html

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761910166.html

сша

белоруссия

канада

великобритания

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