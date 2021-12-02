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В Белоруссии прокомментировали новые санкции Запада
В Белоруссии прокомментировали новые санкции Запада - РИА Новости, 02.12.2021
В Белоруссии прокомментировали новые санкции Запада
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что, несмотря на давление Запада, Минск готов к сотрудничеству как на двусторонней основе, так и в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:21
2021-12-02T19:21
в мире
сша
белоруссия
канада
великобритания
мид белоруссии
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что, несмотря на давление Запада, Минск готов к сотрудничеству как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ."Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, мы готовы и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ", - сказал Макей, выступая в четверг на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, которое транслировалось онлайн.По его словам, Белоруссия будет приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе.В четверг о новых санкциях против Минске объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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в мире, сша, белоруссия, канада, великобритания, мид белоруссии, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , обсе, санкции
19:21 02.12.2021
 
В Белоруссии прокомментировали новые санкции Запада

Глава МИД Белоруссии Макей: несмотря на давление Запада, Минск готов к сотрудничеству

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что, несмотря на давление Запада, Минск готов к сотрудничеству как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ.
"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, мы готовы и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ", - сказал Макей, выступая в четверг на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, которое транслировалось онлайн.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 17:24
В Польше рассказали о новых санкциях Евросоюза против Белоруссии
По его словам, Белоруссия будет приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе.
В четверг о новых санкциях против Минске объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 19:15
Санкции ЕС направлены на сдерживание Белоруссии и России, заявил Володин
 
В миреСШАБелоруссияКанадаВеликобританияМИД БелоруссииЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВладимир МакейОБСЕСанкции
 
 
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