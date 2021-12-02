19:15 02.12.2021 (обновлено: 19:46 02.12.2021)
Санкции ЕС направлены на сдерживание Белоруссии и России, заявил Володин
Володин: санкционная политика Евросоюза направлена на сдерживание Белоруссии и России
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Санкционная политика Евросоюза направлена на сдерживание Белоруссии и России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг о новых санкциях против Минска объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
"Совершенно очевидно: санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и Российской Федерации", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что Россия и Белоруссия живут в этой обстановке уже с 2014 года. "И всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису (в Белоруссии - ред.) ситуация — не причина, а повод для обвинений", - добавил он.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.