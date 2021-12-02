https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761905444.html

Минфин США объяснил, за что введены новые санкции против Белоруссии

Минфин США объяснил, за что введены новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

Минфин США объяснил, за что введены новые санкции против Белоруссии

Министерство финансов США утверждает, что фигуранты новых западных санкций против Белоруссии участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, принимали... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:55

2021-12-02T18:55

2021-12-02T20:33

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министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Министерство финансов США утверждает, что фигуранты новых западных санкций против Белоруссии участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, принимали участие в подавлении гражданских свобод на территории республики и финансово поддерживали официальный Минск.Санкции коснулись 20 физических лиц, в том числе сына президента Дмитрия Лукашенко, 12 юридических лиц, включая Белорусскую калийную компанию, три воздушных судна, а также новые выпуски белорусского государственного долга."Обозначенные сегодня физические и юридические лица обеспечивали контрабанду режимом мигрантов в Европейский союз, принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии, поддерживали режим финансово", - сказано в пресс-релизе.Санкции предполагают блокирование их активов, находящихся в юрисдикции США, а также запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.За миграционный кризис наказана государственная туристическая компания "Центркурорт" и руководство Государственного пограничного комитета Белоруссии, включая ее председателя Анатолия Лаппо. За поставки "тысяч тонн оружия и боеприпасов в зоны вооруженных конфликтов" санкции вводятся против грузовой авиакомпании "Трансавиаэкспорт". В санкционные списки попали пять предприятий военно-промышленного комплекса, чьи прибыли, по утверждению министерства финансов, идут "напрямую в государственный бюджет и не реинвестируются в саму отрасль". США также ужесточили санкции против производителей калийных удобрений – одной из главных статей белорусского экспорта.За "репрессии против гражданского общества" американские власти наказали десятерых высокопоставленных сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. По категории "приближенных к Лукашенко" в санкционных списках проходят средний сын президента Дмитрий, замглавы МВД Дмитрий Корзюк, член исполкома Национального олимпийского комитета Дмитрий Басков, а также Президентский спортивный клуб. Об участии в санкциях, помимо США, объявили Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране вспыхнули протесты.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и Павла Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761701965.html

https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758556095.html

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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, министерство финансов сша