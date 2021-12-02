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Даже Украина поняла, что Россия не боится новых санкций
Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США - РИА Новости, 02.12.2021
Даже Украина поняла, что Россия не боится новых санкций
Москва процветает, и ее не волнуют американские санкции из-за Украины, заявил в эфире телеканала "Наш" журналист и телеведущий Максим Назаров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:51
2021-12-02T10:51
2021-12-02T12:10
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Москва процветает, и ее не волнуют американские санкции из-за Украины, заявил в эфире телеканала "Наш" журналист и телеведущий Максим Назаров.По мнению Назарова, заявления об "обеспокоенности" западных дипломатов за восемь лет надоели не только России, но и самой Украине.Накануне глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозил ввести против России новые санкции, если она начнет военный конфликт с Украиной. Он обвинил Москву в намерении дестабилизировать ситуацию в соседней стране, а также в "планируемом вторжении".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что у России нет никаких агрессивных планов, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого беспокоить. По его словам, заявления о "российской агрессии" нужны только как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных районах.
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в мире, украина, сша, москва, россия
10:51 02.12.2021 (обновлено: 12:10 02.12.2021)
Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США
Журналист Назаров: Москва "цветет и пахнет", и возможные санкции США ее не волнуют