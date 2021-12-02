Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761766203.html
Даже Украина поняла, что Россия не боится новых санкций
Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США - РИА Новости, 02.12.2021
Даже Украина поняла, что Россия не боится новых санкций
Москва процветает, и ее не волнуют американские санкции из-за Украины, заявил в эфире телеканала "Наш" журналист и телеведущий Максим Назаров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:51
2021-12-02T12:10
в мире
украина
сша
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760220031_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e8db9587c11087dc8b8c9fe212cf10bd.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Москва процветает, и ее не волнуют американские санкции из-за Украины, заявил в эфире телеканала "Наш" журналист и телеведущий Максим Назаров.По мнению Назарова, заявления об "обеспокоенности" западных дипломатов за восемь лет надоели не только России, но и самой Украине.Накануне глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозил ввести против России новые санкции, если она начнет военный конфликт с Украиной. Он обвинил Москву в намерении дестабилизировать ситуацию в соседней стране, а также в "планируемом вторжении".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что у России нет никаких агрессивных планов, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого беспокоить. По его словам, заявления о "российской агрессии" нужны только как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных районах.
https://ria.ru/20211201/avakov-1761708862.html
украина
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760220031_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c309afaf084d80d1b45d6897901a66d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, москва, россия
10:51 02.12.2021 (обновлено: 12:10 02.12.2021)
 
Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США

Журналист Назаров: Москва "цветет и пахнет", и возможные санкции США ее не волнуют

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Москва процветает, и ее не волнуют американские санкции из-за Украины, заявил в эфире телеканала "Наш" журналист и телеведущий Максим Назаров.

"Москва цветет и пахнет, золотой ходит", — рассказывает он.

По мнению Назарова, заявления об "обеспокоенности" западных дипломатов за восемь лет надоели не только России, но и самой Украине.
Накануне глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозил ввести против России новые санкции, если она начнет военный конфликт с Украиной. Он обвинил Москву в намерении дестабилизировать ситуацию в соседней стране, а также в "планируемом вторжении".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что у России нет никаких агрессивных планов, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого беспокоить. По его словам, заявления о "российской агрессии" нужны только как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных районах.
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 18:54
На Украине назвали условия для переговоров с "другой" Россией
 
В миреУкраинаСШАМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Лента новостейМолния
Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз