23:41 02.12.2021 (обновлено: 01:09 03.12.2021)
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
РИМ, 2 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Сан-Марино Лука Беккари на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз.
Об этом говорится в коммюнике, которое распространило внешнеполитическое ведомство южноевропейской республики.
"После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании самым важным моментом дня стала встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым в качестве свидетельства и без того прекрасных отношений между двумя странами и обоюдного желания вести дальше вопросы сотрудничества, поднятые в ходе недавних визитов в Москву, состоялось подписание соглашения об отмене виз", — сказано в документе.
Сайт сан-маринского госсекретариата проиллюстрировал сообщение об участии Беккари в заседании глав МИД стран ОБСЕ фотографией с церемонии подписания соглашения с Россией.
О том, что два государства собираются в ближайшее время отказаться от визовых требований, в сентябре сообщал Лавров.