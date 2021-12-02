https://ria.ru/20211202/san-marino-1761935488.html

Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз - РИА Новости, 03.12.2021

Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Сан-Марино Лука Беккари на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-02T23:41

2021-12-02T23:41

2021-12-03T01:09

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сан-марино

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РИМ, 2 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Сан-Марино Лука Беккари на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз.Об этом говорится в коммюнике, которое распространило внешнеполитическое ведомство южноевропейской республики.Сайт сан-маринского госсекретариата проиллюстрировал сообщение об участии Беккари в заседании глав МИД стран ОБСЕ фотографией с церемонии подписания соглашения с Россией.О том, что два государства собираются в ближайшее время отказаться от визовых требований, в сентябре сообщал Лавров.

https://ria.ru/20211124/sputnik-1760570158.html

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в мире, сан-марино, россия