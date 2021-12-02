https://ria.ru/20211202/saakashvili-1761756656.html

Саакашвили разрешили присутствовать в суде по одному из его дел

Саакашвили разрешили присутствовать в суде по одному из его дел - РИА Новости, 02.12.2021

Саакашвили разрешили присутствовать в суде по одному из его дел

Бывшему президенту Грузии, заключённому Михаилу Саакашвили во второй раз позволили присутствовать на судебном заседании в четверг, его перевезли из горийской... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:53

2021-12-02T09:53

2021-12-02T09:53

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Бывшему президенту Грузии, заключённому Михаилу Саакашвили во второй раз позволили присутствовать на судебном заседании в четверг, его перевезли из горийской больницы, кадры транслировали оппозиционные телекомпании.Тбилисский городской суд в четверг продолжит рассмотрение дела Саакашвили о растрате государственных средств. Первое заседание по данному делу состоялось 15 ноября. Тогда Саакашвили не разрешили присутствовать на заседании.Первое публичное появление политика прошло в понедельник, когда его допустили в суд по другому делу. Он почти полтора часа говорил речь в зале суда.Адвокаты надеются, что Саакашвили позволят в очередной раз выступить с речью. Заседание начнется в 11.00 (10.00 мск).Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку, которую закончил 11 ноября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761335393.html

https://ria.ru/20211124/saakashvili-1760604757.html

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