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Саакашвили разрешили присутствовать в суде по одному из его дел
Саакашвили разрешили присутствовать в суде по одному из его дел - РИА Новости, 02.12.2021
Саакашвили разрешили присутствовать в суде по одному из его дел
Бывшему президенту Грузии, заключённому Михаилу Саакашвили во второй раз позволили присутствовать на судебном заседании в четверг, его перевезли из горийской... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:53
2021-12-02T09:53
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Бывшему президенту Грузии, заключённому Михаилу Саакашвили во второй раз позволили присутствовать на судебном заседании в четверг, его перевезли из горийской больницы, кадры транслировали оппозиционные телекомпании.Тбилисский городской суд в четверг продолжит рассмотрение дела Саакашвили о растрате государственных средств. Первое заседание по данному делу состоялось 15 ноября. Тогда Саакашвили не разрешили присутствовать на заседании.Первое публичное появление политика прошло в понедельник, когда его допустили в суд по другому делу. Он почти полтора часа говорил речь в зале суда.Адвокаты надеются, что Саакашвили позволят в очередной раз выступить с речью. Заседание начнется в 11.00 (10.00 мск).Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку, которую закончил 11 ноября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761335393.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
09:53 02.12.2021
 
Саакашвили разрешили присутствовать в суде по одному из его дел

Экс-президенту Грузии Саакашвили разрешили присутствовать в суде по одному из его дел

© REUTERS / Irakli Gedenidze/PoolМихаил Саакашвили в суде
Михаил Саакашвили в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze/Pool
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Бывшему президенту Грузии, заключённому Михаилу Саакашвили во второй раз позволили присутствовать на судебном заседании в четверг, его перевезли из горийской больницы, кадры транслировали оппозиционные телекомпании.
Тбилисский городской суд в четверг продолжит рассмотрение дела Саакашвили о растрате государственных средств. Первое заседание по данному делу состоялось 15 ноября. Тогда Саакашвили не разрешили присутствовать на заседании.
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 19:17
СМИ распространили кадры "раздачи" денег митингующим в поддержку Саакашвили
Первое публичное появление политика прошло в понедельник, когда его допустили в суд по другому делу. Он почти полтора часа говорил речь в зале суда.
Адвокаты надеются, что Саакашвили позволят в очередной раз выступить с речью. Заседание начнется в 11.00 (10.00 мск).
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку, которую закончил 11 ноября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 19:52
Мать Саакашвили рассказала, что он стал другим человеком
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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