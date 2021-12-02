В РПЦ с недоумением восприняли призыв Еврокомиссии не упоминать Рождество
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Документ Еврокомиссии, в котором было рекомендовано избегать слово "Рождество", – "один из последних тревожных звонков" для христиан, считает председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Еврокомиссия в конце октября опубликовала внутренние рекомендации для чиновников, предложив отказаться от слов, которые могут оскорбить людей разных вероисповеданий, культур, гендеров, сексуальных ориентаций. В числе таких слов оказалось "Рождество". Как пишет издание Politico, ЕК подверглась критике из-за этого документа и 30 ноября его отозвала.
"Не все празднуют христианские праздники, и не все христиане отмечают их в одни и те же даты. Будьте внимательны к тому факту, что у людей разные религиозные традиции и календари", - говорится в документе. Вместо этого предлагается использовать слово "holidays". Хотя, что именно мешает называть Рождество - Рождеством, Хануку - Ханукой и так далее – не ясно. Также в документе рекомендуется использовать в примерах и повествованиях не только христианские имена, но и имена, типичные для представителей других религий", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на документ последовала "весьма критическая реакция Ватикана" и "авторы решили немного "сдать назад".
"Несмотря на отзыв документа (правда, еще надо посмотреть, как именно он будет "доработан"), тенденция остается вполне ясной. Курс на вытравливание даже упоминаний о Христе и христианстве был взят в странах Запада не вчера. Пожалуй, упомянутый документ Еврокомиссии – один из последних тревожных звонков для христиан, все еще составляющих значительную часть жителей европейского континента", - заключил представитель РПЦ.
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