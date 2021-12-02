https://ria.ru/20211202/rozhdestvo-1761874962.html

В РПЦ с недоумением восприняли призыв Еврокомиссии не упоминать Рождество

В РПЦ с недоумением восприняли призыв Еврокомиссии не упоминать Рождество - РИА Новости, 02.12.2021

В РПЦ с недоумением восприняли призыв Еврокомиссии не упоминать Рождество

Документ Еврокомиссии, в котором было рекомендовано избегать слово "Рождество", – "один из последних тревожных звонков" для христиан, считает председатель... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:07

2021-12-02T17:07

2021-12-02T17:07

религия

еврокомиссия

русская православная церковь

владимир легойда

telegram (приложение)

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Документ Еврокомиссии, в котором было рекомендовано избегать слово "Рождество", – "один из последних тревожных звонков" для христиан, считает председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Еврокомиссия в конце октября опубликовала внутренние рекомендации для чиновников, предложив отказаться от слов, которые могут оскорбить людей разных вероисповеданий, культур, гендеров, сексуальных ориентаций. В числе таких слов оказалось "Рождество". Как пишет издание Politico, ЕК подверглась критике из-за этого документа и 30 ноября его отозвала."Не все празднуют христианские праздники, и не все христиане отмечают их в одни и те же даты. Будьте внимательны к тому факту, что у людей разные религиозные традиции и календари", - говорится в документе. Вместо этого предлагается использовать слово "holidays". Хотя, что именно мешает называть Рождество - Рождеством, Хануку - Ханукой и так далее – не ясно. Также в документе рекомендуется использовать в примерах и повествованиях не только христианские имена, но и имена, типичные для представителей других религий", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Он отметил, что на документ последовала "весьма критическая реакция Ватикана" и "авторы решили немного "сдать назад"."Несмотря на отзыв документа (правда, еще надо посмотреть, как именно он будет "доработан"), тенденция остается вполне ясной. Курс на вытравливание даже упоминаний о Христе и христианстве был взят в странах Запада не вчера. Пожалуй, упомянутый документ Еврокомиссии – один из последних тревожных звонков для христиан, все еще составляющих значительную часть жителей европейского континента", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20211127/metro-1761048562.html

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еврокомиссия, русская православная церковь, владимир легойда, telegram (приложение), московский патриархат, религия