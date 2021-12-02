https://ria.ru/20211202/rossotrudnichestvo-1761756454.html

В Россотрудничестве заявили о поддержке изучения русского языка в ЦАР

В Россотрудничестве заявили о поддержке изучения русского языка в ЦАР - РИА Новости, 02.12.2021

В Россотрудничестве заявили о поддержке изучения русского языка в ЦАР

Россотрудничество сообщило РИА Новости, что поддержит изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:52

2021-12-02T09:52

2021-12-02T09:55

цар

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россотрудничество сообщило РИА Новости, что поддержит изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой африканской стране."Россотрудничество намерено поддерживать изучение русского языка в Центральноафриканской Республике. В настоящее время изучаются возможные подходы к этой ситуации", - сказали в агентстве.Там уточнили, что своего представительства у Россотрудничества в ЦАР нет, поэтому работа может вестись из других стран, например - из Конго или Танзании. Кроме того, в агентстве указали, что гуманитарную работу может значительно осложнить непростая обстановка в ЦАР."В настоящее время планируется проработать следующие вопросы: возможности организации мероприятий по повышению квалификации преподавателей русского языка и других предметов на русском языке; возможности организации просветительских мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, включая занятия по русскому языку как иностранному; возможности поставки в африканские представительства Россотрудничества учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке для последующей передачи в заинтересованные организации в ЦАР", - отметили в Россотрудничестве.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на решение президента Фостена-Арканжа Туадеры, что русский язык станет обязательным для преподавания в университетской среде ЦАР с 2022-2023 учебного года начиная с программ бакалавриата. В ЦАР один государственный вуз – Университет Банги. Министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале рассказал РИА Новости, что изучение русского языка в университете поможет в научной сфере и обучении.

https://ria.ru/20211130/tsar-1761444339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цар, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире