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В Россотрудничестве заявили о поддержке изучения русского языка в ЦАР
В Россотрудничестве заявили о поддержке изучения русского языка в ЦАР - РИА Новости, 02.12.2021
В Россотрудничестве заявили о поддержке изучения русского языка в ЦАР
Россотрудничество сообщило РИА Новости, что поддержит изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:52
2021-12-02T09:55
цар
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россотрудничество сообщило РИА Новости, что поддержит изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой африканской стране."Россотрудничество намерено поддерживать изучение русского языка в Центральноафриканской Республике. В настоящее время изучаются возможные подходы к этой ситуации", - сказали в агентстве.Там уточнили, что своего представительства у Россотрудничества в ЦАР нет, поэтому работа может вестись из других стран, например - из Конго или Танзании. Кроме того, в агентстве указали, что гуманитарную работу может значительно осложнить непростая обстановка в ЦАР."В настоящее время планируется проработать следующие вопросы: возможности организации мероприятий по повышению квалификации преподавателей русского языка и других предметов на русском языке; возможности организации просветительских мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, включая занятия по русскому языку как иностранному; возможности поставки в африканские представительства Россотрудничества учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке для последующей передачи в заинтересованные организации в ЦАР", - отметили в Россотрудничестве.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на решение президента Фостена-Арканжа Туадеры, что русский язык станет обязательным для преподавания в университетской среде ЦАР с 2022-2023 учебного года начиная с программ бакалавриата. В ЦАР один государственный вуз – Университет Банги. Министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале рассказал РИА Новости, что изучение русского языка в университете поможет в научной сфере и обучении.
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цар, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
09:52 02.12.2021 (обновлено: 09:55 02.12.2021)
 
В Россотрудничестве заявили о поддержке изучения русского языка в ЦАР

В Россотрудничестве сообщили о намерении поддержать изучение русского языка в ЦАР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россотрудничество сообщило РИА Новости, что поддержит изучение русского языка в ЦАР, хотя гуманитарную работу может осложнить непростая обстановка в этой африканской стране.
"Россотрудничество намерено поддерживать изучение русского языка в Центральноафриканской Республике. В настоящее время изучаются возможные подходы к этой ситуации", - сказали в агентстве.
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Там уточнили, что своего представительства у Россотрудничества в ЦАР нет, поэтому работа может вестись из других стран, например - из Конго или Танзании. Кроме того, в агентстве указали, что гуманитарную работу может значительно осложнить непростая обстановка в ЦАР.
"В настоящее время планируется проработать следующие вопросы: возможности организации мероприятий по повышению квалификации преподавателей русского языка и других предметов на русском языке; возможности организации просветительских мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, включая занятия по русскому языку как иностранному; возможности поставки в африканские представительства Россотрудничества учебников, учебных пособий, методической, научно-популярной, художественной литературы на русском языке для последующей передачи в заинтересованные организации в ЦАР", - отметили в Россотрудничестве.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на решение президента Фостена-Арканжа Туадеры, что русский язык станет обязательным для преподавания в университетской среде ЦАР с 2022-2023 учебного года начиная с программ бакалавриата. В ЦАР один государственный вуз – Университет Банги. Министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран Сисса-Магале рассказал РИА Новости, что изучение русского языка в университете поможет в научной сфере и обучении.
 
ЦАРФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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