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Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержали на десять часов
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержали на десять часов - РИА Новости, 02.12.2021
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержали на десять часов
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии" задерживается примерно на 10 часов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:42
2021-12-02T18:42
2021-12-02T18:42
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии" задерживается примерно на 10 часов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе перевозчика."Общее время задержки будет около 10 часов", - сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить информацию о задержке рейса.Там добавили, что вылет рейса в Москву перенесен по технической причине. За пассажирами отправлен резервный борт. Планируемое время вылета - 1.45 мск.
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москва, уральские авиалинии, новости - туризм, россия
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержали на десять часов
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии" задержали на 10 часов