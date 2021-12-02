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Туризм
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Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержали на десять часов
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержали на десять часов - РИА Новости, 02.12.2021
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержали на десять часов
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии" задерживается примерно на 10 часов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:42
2021-12-02T18:42
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии" задерживается примерно на 10 часов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе перевозчика."Общее время задержки будет около 10 часов", - сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить информацию о задержке рейса.Там добавили, что вылет рейса в Москву перенесен по технической причине. За пассажирами отправлен резервный борт. Планируемое время вылета - 1.45 мск.
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москва, уральские авиалинии, новости - туризм, россия
18:42 02.12.2021
 
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву задержали на десять часов

Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии" задержали на 10 часов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии" задерживается примерно на 10 часов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе перевозчика.
"Общее время задержки будет около 10 часов", - сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить информацию о задержке рейса.
Там добавили, что вылет рейса в Москву перенесен по технической причине. За пассажирами отправлен резервный борт. Планируемое время вылета - 1.45 мск.
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