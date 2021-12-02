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Военно-историческая реконструкция пройдет в подмосковном Красногорске
Военно-историческая реконструкция пройдет в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 02.12.2021
Военно-историческая реконструкция пройдет в подмосковном Красногорске
Военно-историческая реконструкция боя за Москву пройдет в подмосковном Красногорске в субботу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Красногорска. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:08
2021-12-02T15:08
2021-12-02T15:16
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Военно-историческая реконструкция боя за Москву пройдет в подмосковном Красногорске в субботу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Красногорска.Мероприятие, в котором примут участие более 100 конструкторов из Москвы и Московской области состоится в Музее техники Вадима Задорожного. В реконструкции сражения будет задействована техника Великой Отечественной войны из музейной коллекции, в том числе: танки Т-26, Т-60, противотанковая пушка 53-К."Чтить подвиг советских воинов, ценой собственной жизни переломивших ход Великой Отечественной войны на подступах к столице, - наш священный долг. С особым трепетом готовимся к военно-исторической реконструкции, которая состоится 4 декабря", – приводятся слова временно исполняющего обязанности полномочия главы Красногорска Дмитрия Волкова.Вход на уличную территорию "Музея техники Вадима Задорожного" в этот день будет бесплатным для каждого посетителя. Военно-историческая реконструкция "Отстоим Москву!" открыта для посещения с 14-00 с соблюдением требований Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20211004/turizm-1753065054.html
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общество, московская область (подмосковье), красногорск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)