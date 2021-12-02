https://ria.ru/20211202/reabilitatsiya-1761902616.html
Минздрав утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров
Минздрав утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров - РИА Новости, 02.12.2021
Минздрав утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров
Минздрав России утвердил методические рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:41
2021-12-02T18:41
2021-12-02T18:41
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
шахтеры
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минздрав России утвердил методические рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко своим приказом утвердил "Методические рекомендации по проведению послесменной реабилитации работников, занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), включающие показания к послесменной реабилитации, ее продолжительность, перечень категорий работников, подлежащих послесменной реабилитации, рекомендуемые порядок и условия проведения послесменной реабилитации", - говорится в сообщении.Послесменная реабилитация включает мероприятия медицинско-психологического характера и направлена на профилактику профессиональных производственно-обусловленных общих заболеваний путем восстановления функционального состояния организма и работоспособности сотрудников, уточнили в пресс-службе.В программу реабилитации входят в том числе массаж, воздействие ультрафиолетового излучения, лечебная физкультура, витаминотерапия, суховоздушный обогрев, тепловые гидропроцедуры, отметили в министерстве.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, шахтеры, россия
Минздрав утвердил рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров
Минздрав утвердил методические рекомендации по послесменной реабилитации шахтеров