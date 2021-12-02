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В КПРФ рассказали о состоянии Рашкина, попавшего в больницу
В КПРФ рассказали о состоянии Рашкина, попавшего в больницу - РИА Новости, 02.12.2021
В КПРФ рассказали о состоянии Рашкина, попавшего в больницу
Депутата Валерия Рашкина, которому проводили плановую операцию на правый глаз, вероятно, выпишут из больницы в пятницу, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T21:44
2021-12-02T21:44
происшествия
москва
валерий рашкин
госдума рф
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Депутата Валерия Рашкина, которому проводили плановую операцию на правый глаз, вероятно, выпишут из больницы в пятницу, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев.Ранее источник в московском горкоме КПРФ сообщил РИА Новости, что Рашкина выпишут из больницы в четверг, а в пятницу депутат планировал вернуться к работе."Он пока в больнице. Может, завтра выпишут", - сказал Коломейцев.В четверг утром Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин – только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Ровно неделю назад, 25 ноября, депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.Сам Рашкин на заседании парламента назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.Признал Рашкин и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20211202/gosduma-1761833606.html
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происшествия, москва, валерий рашкин, госдума рф, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
21:44 02.12.2021
 
В КПРФ рассказали о состоянии Рашкина, попавшего в больницу

КПРФ: Рашкина могут выписать из больницы в пятницу

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Депутата Валерия Рашкина, которому проводили плановую операцию на правый глаз, вероятно, выпишут из больницы в пятницу, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Коломейцев.
Ранее источник в московском горкоме КПРФ сообщил РИА Новости, что Рашкина выпишут из больницы в четверг, а в пятницу депутат планировал вернуться к работе.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 15:06
Рашкин подал в суд на Госдуму
"Он пока в больнице. Может, завтра выпишут", - сказал Коломейцев.
В четверг утром Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Рашкина уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин – только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Ровно неделю назад, 25 ноября, депутаты Госдумы по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
Кроме уголовной, обвинение решило привлечь коммуниста к административной ответственности: по словам Краснова, Рашкин был за рулем с признаками опьянения, от него исходил "резкий запах спиртного", речь была нарушена, но проходить освидетельствование он отказался.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 13:10
Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте на лося
Сам Рашкин на заседании парламента назвал масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение.
Признал Рашкин и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
 
ПроисшествияМоскваВалерий РашкинГосдума РФРоссияДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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