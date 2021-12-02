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Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте на лося
Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте на лося - РИА Новости, 02.12.2021
Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте на лося
Против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося в багажнике, возбудили уголовное дело о незаконной охоте, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:10
2021-12-02T13:10
саратовская область
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося в багажнике, возбудили уголовное дело о незаконной охоте, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Привлекать к уголовной ответственности парламентариев может только сам глава СК. По этой статье политику грозит штраф до миллиона рублей либо до пяти лет лишения свободы.Как рассказал РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов, его однопартиец пока остается в больнице. "Адвокаты только узнали про возбуждение дела", — отметил он. О госпитализации Рашкина стало известно 30 ноября. По словам коммуниста Николая Коломейцева, его коллега перенес вторую плановую операцию на глаза. Пресс-секретарь фракции в Мосгордуме Никита Попов говорил РИА Новости, что депутат планировал выйти на работу в пятницу, 3 декабря.Парламентарий Дмитрий Новиков сообщил агентству, что юристы и адвокаты будут внимательно следить за развитием событий и выстраивать линию защиты.На прошлой неделе Дума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры. В октябре его задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала политик утверждал, что наткнулся на труп животного, пока гулял в лесу, и забрал. Позже он записал видеообращение, в котором признался, что убил лося. Как рассказал депутат, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и, если удастся, то и поохотиться". По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, подчеркнул политик, спиртное не употреблял. Политик отмечал, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.
https://ria.ru/20211122/rashkin-1760219783.html
https://ria.ru/20211125/rashkin-1760727174.html
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саратовская область, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина
13:10 02.12.2021
 
Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте на лося

Глава СК Бастрыкин возбудил против депутата Рашкина дело о незаконной охоте на лося

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося в багажнике, возбудили уголовное дело о незаконной охоте, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Председателем СК России (Александром Бастрыкиным. — Прим. ред.) возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК России", — сказала она.
Привлекать к уголовной ответственности парламентариев может только сам глава СК.
По этой статье политику грозит штраф до миллиона рублей либо до пяти лет лишения свободы.
Съезд партии КПРФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 17:52
В КПРФ назвали дело против Рашкина политическим
Как рассказал РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов, его однопартиец пока остается в больнице. "Адвокаты только узнали про возбуждение дела", — отметил он. О госпитализации Рашкина стало известно 30 ноября. По словам коммуниста Николая Коломейцева, его коллега перенес вторую плановую операцию на глаза. Пресс-секретарь фракции в Мосгордуме Никита Попов говорил РИА Новости, что депутат планировал выйти на работу в пятницу, 3 декабря.
Парламентарий Дмитрий Новиков сообщил агентству, что юристы и адвокаты будут внимательно следить за развитием событий и выстраивать линию защиты.
Первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 15:27
Рашкин назвал скандал вокруг его дела несоразмерным проступку
На прошлой неделе Дума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры.
В октябре его задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала политик утверждал, что наткнулся на труп животного, пока гулял в лесу, и забрал.
Позже он записал видеообращение, в котором признался, что убил лося. Как рассказал депутат, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и, если удастся, то и поохотиться". По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, подчеркнул политик, спиртное не употреблял.
Политик отмечал, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 19:09
Случаи лишения неприкосновенности депутатов Государственной думы
 
Саратовская областьВалерий РашкинДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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