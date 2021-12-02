https://ria.ru/20211202/rashkin-1761797957.html

Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте на лося

Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте на лося - РИА Новости, 02.12.2021

Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте на лося

Против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося в багажнике, возбудили уголовное дело о незаконной охоте, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:10

2021-12-02T13:10

2021-12-02T13:10

саратовская область

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756816914_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_9f5227344ac43557aa22d5949aaf659f.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося в багажнике, возбудили уголовное дело о незаконной охоте, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Привлекать к уголовной ответственности парламентариев может только сам глава СК. По этой статье политику грозит штраф до миллиона рублей либо до пяти лет лишения свободы.Как рассказал РИА Новости секретарь ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов, его однопартиец пока остается в больнице. "Адвокаты только узнали про возбуждение дела", — отметил он. О госпитализации Рашкина стало известно 30 ноября. По словам коммуниста Николая Коломейцева, его коллега перенес вторую плановую операцию на глаза. Пресс-секретарь фракции в Мосгордуме Никита Попов говорил РИА Новости, что депутат планировал выйти на работу в пятницу, 3 декабря.Парламентарий Дмитрий Новиков сообщил агентству, что юристы и адвокаты будут внимательно следить за развитием событий и выстраивать линию защиты.На прошлой неделе Дума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности по просьбе Генпрокуратуры. В октябре его задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Сначала политик утверждал, что наткнулся на труп животного, пока гулял в лесу, и забрал. Позже он записал видеообращение, в котором признался, что убил лося. Как рассказал депутат, он приехал к друзьям "порыбачить, ну и, если удастся, то и поохотиться". По словам Рашкина, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы для этого есть. На охоту он пошел после застолья, но, подчеркнул политик, спиртное не употреблял. Политик отмечал, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху того же возраста и выпустить ее в саратовском лесу.

https://ria.ru/20211122/rashkin-1760219783.html

https://ria.ru/20211125/rashkin-1760727174.html

https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина