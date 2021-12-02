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Володин: впереди активная работа по закподдержке интеграции Москвы и Минска
Володин: впереди активная работа по закподдержке интеграции Москвы и Минска - РИА Новости, 02.12.2021
Володин: впереди активная работа по закподдержке интеграции Москвы и Минска
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентам России и Белоруссии предстоит активная работа по законодательному обеспечению недавних решений... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:36
2021-12-02T12:36
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
минск
вячеслав володин
госдума рф
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентам России и Белоруссии предстоит активная работа по законодательному обеспечению недавних решений президентов об интеграции двух стран.Политики обсуждают вопросы законодательного обеспечения решений высшего госсовета Союзного государства.Володин в четверг находится в Белоруссии с первым официальным визитом после выборов нового созыва Госдумы. В рамках визита также он проведет заседание 61-й сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и РФ, основной вопрос которого заключается в законодательном обеспечении 28 союзных программ.&nbsp;Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Лукашенко заявлял, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции.
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белоруссия, минск, вячеслав володин, госдума рф, александр лукашенко, россия
12:36 02.12.2021
 

Володин: впереди активная работа по закподдержке интеграции Москвы и Минска

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентам России и Белоруссии предстоит активная работа по законодательному обеспечению недавних решений президентов об интеграции двух стран.

"Мы стараемся… с коллегами из парламента Беларуси и в рамках союзного парламента (Парламентского собрания Союза Белоруссии и России – ред.) … участвовать в выработке решений, которые законодательно обеспечат реализацию достигнутых договоренностей нашими президентами. Решения, которые сейчас мы будем рассматривать, касаются развития отношений по большому спектру направлений, а значит, нам надо более активно работать со своей стороны", - сказал Володин в четверг в Минске во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Политики обсуждают вопросы законодательного обеспечения решений высшего госсовета Союзного государства.
Володин в четверг находится в Белоруссии с первым официальным визитом после выборов нового созыва Госдумы. В рамках визита также он проведет заседание 61-й сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и РФ, основной вопрос которого заключается в законодательном обеспечении 28 союзных программ.
 Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Лукашенко заявлял, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции.
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