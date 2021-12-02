https://ria.ru/20211202/rabota-1761792795.html

Володин: впереди активная работа по закподдержке интеграции Москвы и Минска

Володин: впереди активная работа по закподдержке интеграции Москвы и Минска - РИА Новости, 02.12.2021

Володин: впереди активная работа по закподдержке интеграции Москвы и Минска

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентам России и Белоруссии предстоит активная работа по законодательному обеспечению недавних решений... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:36

2021-12-02T12:36

2021-12-02T12:36

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

минск

вячеслав володин

госдума рф

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентам России и Белоруссии предстоит активная работа по законодательному обеспечению недавних решений президентов об интеграции двух стран.Политики обсуждают вопросы законодательного обеспечения решений высшего госсовета Союзного государства.Володин в четверг находится в Белоруссии с первым официальным визитом после выборов нового созыва Госдумы. В рамках визита также он проведет заседание 61-й сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и РФ, основной вопрос которого заключается в законодательном обеспечении 28 союзных программ. Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Лукашенко заявлял, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции.

https://ria.ru/20211122/soyuznoe_gosudarstvo-1760139733.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, вячеслав володин, госдума рф, александр лукашенко, россия