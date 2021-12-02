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В Костромской области на утренники в детсадах будут пускать по QR-кодам
В Костромской области на утренники в детсадах будут пускать по QR-кодам - РИА Новости, 02.12.2021
В Костромской области на утренники в детсадах будут пускать по QR-кодам
Родителей будут пускать на утренники в детсады Костромской области по QR-кодам со 2 декабря, сообщил РИА Новости представитель областной администрации. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:59
2021-12-02T19:59
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Родителей будут пускать на утренники в детсады Костромской области по QR-кодам со 2 декабря, сообщил РИА Новости представитель областной администрации."На одном из заседаний регионального оперативного штаба по предложению профильного департамента было принято решение допускать родителей на торжественные и праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также учреждениях дополнительного образования при наличии действующего QR-кода", - сказал собеседник агентства."Эта мера вступает в силу 2 декабря", - подчеркнул он.По данным администрации региона, все действующие ограничительные меры в регионе действуют до 1 февраля. Это, в частности, требование по наличию QR-кода для посещения общественных мест (кинотеатры, театры, цирк и филармония, кафе, рестораны и фудкорты, объекты физкультуры и спорта), запрет на проведение массовых мероприятий, самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19. По решению оперативного штаба, с 20 декабря список общественных мест, где требуется предъявлять QR-код, дополняют дворцы и дома культуры, дома народного творчества и ремесел, библиотеки, музеи, архивы, объекты туристского показа.
https://ria.ru/20211202/kod-1761760230.html
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костромская область, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
19:59 02.12.2021
 
В Костромской области на утренники в детсадах будут пускать по QR-кодам

В Костромской области родителей будут пускать на утренники в детских садах по QR-кодам

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Родителей будут пускать на утренники в детсады Костромской области по QR-кодам со 2 декабря, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.
"На одном из заседаний регионального оперативного штаба по предложению профильного департамента было принято решение допускать родителей на торжественные и праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также учреждениях дополнительного образования при наличии действующего QR-кода", - сказал собеседник агентства.
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"Эта мера вступает в силу 2 декабря", - подчеркнул он.
По данным администрации региона, все действующие ограничительные меры в регионе действуют до 1 февраля. Это, в частности, требование по наличию QR-кода для посещения общественных мест (кинотеатры, театры, цирк и филармония, кафе, рестораны и фудкорты, объекты физкультуры и спорта), запрет на проведение массовых мероприятий, самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19. По решению оперативного штаба, с 20 декабря список общественных мест, где требуется предъявлять QR-код, дополняют дворцы и дома культуры, дома народного творчества и ремесел, библиотеки, музеи, архивы, объекты туристского показа.
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