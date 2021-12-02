https://ria.ru/20211202/qr-kod-1761916340.html

В Костромской области на утренники в детсадах будут пускать по QR-кодам

В Костромской области на утренники в детсадах будут пускать по QR-кодам - РИА Новости, 02.12.2021

В Костромской области на утренники в детсадах будут пускать по QR-кодам

Родителей будут пускать на утренники в детсады Костромской области по QR-кодам со 2 декабря, сообщил РИА Новости представитель областной администрации. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:59

2021-12-02T19:59

2021-12-02T19:59

распространение коронавируса

костромская область

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

qr-код

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004208_0:119:3109:1868_1920x0_80_0_0_4297b3f1a30ae891448e0a67ef701f6c.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Родителей будут пускать на утренники в детсады Костромской области по QR-кодам со 2 декабря, сообщил РИА Новости представитель областной администрации."На одном из заседаний регионального оперативного штаба по предложению профильного департамента было принято решение допускать родителей на торжественные и праздничные мероприятия в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также учреждениях дополнительного образования при наличии действующего QR-кода", - сказал собеседник агентства."Эта мера вступает в силу 2 декабря", - подчеркнул он.По данным администрации региона, все действующие ограничительные меры в регионе действуют до 1 февраля. Это, в частности, требование по наличию QR-кода для посещения общественных мест (кинотеатры, театры, цирк и филармония, кафе, рестораны и фудкорты, объекты физкультуры и спорта), запрет на проведение массовых мероприятий, самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19. По решению оперативного штаба, с 20 декабря список общественных мест, где требуется предъявлять QR-код, дополняют дворцы и дома культуры, дома народного творчества и ремесел, библиотеки, музеи, архивы, объекты туристского показа.

https://ria.ru/20211202/kod-1761760230.html

https://ria.ru/20211202/qr-kod-1761830093.html

костромская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

костромская область, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код