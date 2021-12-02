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Кировские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Кировские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 02.12.2021

Кировские депутаты поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:16

2021-12-02T18:16

2021-12-02T18:16

распространение коронавируса

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов, сообщается на сайте регионального парламента.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению."Сегодня в ходе заочного голосования депутаты законодательного собрания Кировской области большинством голосов поддержали принятие законопроекта. "За" проголосовали депутаты, входящие в 3 фракции. Проект закона получил поддержку губернатора Кировской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что региональный парламент также направит в Госдуму ряд предложений. В их числе – "предусмотреть для регионов срок, достаточный для обеспечения выполнения установленных законом полномочий по организации оказания услуг гражданам в случае угрозы распространения инфекции", "дать возможность гражданам на посещение мероприятий, организаций и объектов при условии, что у них есть документы о введении первого компонента двухкомпонентной вакцины или о наличии минимального необходимого уровня антител", а также "предусмотреть, чтобы люди при посещении мероприятий, организаций и объектов одновременно с QR-кодом могли предъявить не только паспорт, но и другой документ (например, военный билет, пенсионное или водительское удостоверение)".

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общество, кировская область, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код