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Парламент Карачаево-Черкесии поддержал законопроект о QR-кодах

Парламент Карачаево-Черкесии поддержал законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 02.12.2021

Парламент Карачаево-Черкесии поддержал законопроект о QR-кодах

Парламент Карачаево-Черкесии поддержал законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:06

2021-12-02T12:06

2021-12-02T12:06

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ПЯТИГОРСК, 2 дек - РИА Новости. Парламент Карачаево-Черкесии поддержал законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах и на ряде видов транспорта.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.В четверг депутаты парламента КЧР рассмотрели вопрос "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции). Всего в голосовании участвовали 46 человек, из них 36 проголосовали "за", 7 - "против", трое воздержались. "Уважаемые коллеги, решение принято", - сказал председатель парламента Александр Иванов.

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общество, здоровье - общество, карачаево-черкесская республика (кчр), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии