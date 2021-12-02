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Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей
Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей - РИА Новости, 02.12.2021
Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, соответствующие... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:49
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владимир путин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Срок исполнения поручения – 1 апреля 2022 года.
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владимир путин
16:49 02.12.2021 (обновлено: 16:55 02.12.2021)
 
Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей

Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей до 2030 года

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ... разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года и план мероприятий по ее реализации", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 1 апреля 2022 года.
Выпускники - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 15:19
Минобрнауки обновит перечень специальностей высшего образования
 
Владимир Путин
 
 
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