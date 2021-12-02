https://ria.ru/20211202/putin-1761870175.html
Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей
Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей - РИА Новости, 02.12.2021
Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, соответствующие... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:49
2021-12-02T16:49
2021-12-02T16:55
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля разработать и утвердить концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Срок исполнения поручения – 1 апреля 2022 года.
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владимир путин
16:49 02.12.2021 (обновлено: 16:55 02.12.2021)
Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей
Путин поручил разработать концепцию дополнительного образования для детей до 2030 года