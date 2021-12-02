https://ria.ru/20211202/putin-1761802525.html

В Кремле отказались анонсировать дату записи новогоднего обращения Путина

В Кремле отказались анонсировать дату записи новогоднего обращения Путина - РИА Новости, 02.12.2021

В Кремле отказались анонсировать дату записи новогоднего обращения Путина

Кремль не будет анонсировать дату записи новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:17

2021-12-02T13:17

2021-12-02T13:17

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Кремль не будет анонсировать дату записи новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова о дате записи новогоднего поздравления президента России Владимира Путина для граждан России."Мы никогда об этом не говорим, не будем говорить и в этом году. Мы никогда это не анонсируем ", - сказал Песков.В полночь все жители смогут сами увидеть ежегодное сообщение президента по телевизору, добавил Песков.

https://ria.ru/20211201/elka-1761595323.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия