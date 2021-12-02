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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761764488.html
Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году
Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году - РИА Новости, 02.12.2021
Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году
Падение въездного туризма в Россию в этом году составит около 90 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:43
2021-12-02T19:03
туризм
мадрид (город)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
всемирная туристская организация
новости - туризм
ближний восток
туризм
зарина догузова
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МАДРИД, 2 дек — РИА Новости, Елена Шестернина. Падение въездного туризма в Россию в этом году составит около 90 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Примерно такое же обрушение показателей въездного туризма власти фиксировали и по итогам 2020 года."Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось. Речь в первую очередь об Азии и странах Европы, откуда к нам активнее всего ездили до пандемии, — рассказала руководитель ведомства на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая проходит в Мадриде. —Активнее всего восстанавливается туризм из стран Ближнего Востока — ОАЭ, Катара, с ними действует безвизовый режим, возобновлено регулярное авиасообщение".Она отметила, что электронная въездная виза, введение которой из-за пандемии отложили, могла бы кратно ускорить восстановление отрасли.На настоящий момент Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать в РФ из них можно при предъявлении ПЦР-теста.
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мадрид (город)
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мадрид (город), федеральное агентство по туризму (ростуризм), всемирная туристская организация, новости - туризм, ближний восток, туризм, зарина догузова, россия
17:43 02.12.2021 (обновлено: 19:03 02.12.2021)
 
Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году

Ростуризм прогнозирует резкое снижение числа иностранных путешественников в 2021 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди гуляют по Красной площади в Москве
Люди гуляют по Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАДРИД, 2 дек — РИА Новости, Елена Шестернина. Падение въездного туризма в Россию в этом году составит около 90 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Примерно такое же обрушение показателей въездного туризма власти фиксировали и по итогам 2020 года.
"Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось. Речь в первую очередь об Азии и странах Европы, откуда к нам активнее всего ездили до пандемии, — рассказала руководитель ведомства на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая проходит в Мадриде. —Активнее всего восстанавливается туризм из стран Ближнего Востока — ОАЭ, Катара, с ними действует безвизовый режим, возобновлено регулярное авиасообщение".
Она отметила, что электронная въездная виза, введение которой из-за пандемии отложили, могла бы кратно ускорить восстановление отрасли.
На настоящий момент Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать в РФ из них можно при предъявлении ПЦР-теста.
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ТуризмМадрид (город)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Всемирная туристская организацияНовости - ТуризмБлижний ВостокТуризмЗарина ДогузоваРоссия
 
 
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