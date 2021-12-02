https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761764488.html
Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году
Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году - РИА Новости, 02.12.2021
Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году
Падение въездного туризма в Россию в этом году составит около 90 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:43
2021-12-02T17:43
2021-12-02T19:03
туризм
мадрид (город)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
всемирная туристская организация
новости - туризм
ближний восток
туризм
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756655021_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f70e0b624a663fdbeac34e4bbb43f610.jpg
МАДРИД, 2 дек — РИА Новости, Елена Шестернина. Падение въездного туризма в Россию в этом году составит около 90 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Примерно такое же обрушение показателей въездного туризма власти фиксировали и по итогам 2020 года."Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось. Речь в первую очередь об Азии и странах Европы, откуда к нам активнее всего ездили до пандемии, — рассказала руководитель ведомства на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая проходит в Мадриде. —Активнее всего восстанавливается туризм из стран Ближнего Востока — ОАЭ, Катара, с ними действует безвизовый режим, возобновлено регулярное авиасообщение".Она отметила, что электронная въездная виза, введение которой из-за пандемии отложили, могла бы кратно ускорить восстановление отрасли.На настоящий момент Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать в РФ из них можно при предъявлении ПЦР-теста.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
мадрид (город)
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756655021_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e430ec8b57e654a9c5e2fa4d4d822714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадрид (город), федеральное агентство по туризму (ростуризм), всемирная туристская организация, новости - туризм, ближний восток, туризм, зарина догузова, россия
17:43 02.12.2021 (обновлено: 19:03 02.12.2021)
Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году
Ростуризм прогнозирует резкое снижение числа иностранных путешественников в 2021 году
МАДРИД, 2 дек — РИА Новости, Елена Шестернина. Падение въездного туризма в Россию в этом году составит около 90 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Примерно такое же обрушение показателей въездного туризма власти фиксировали и по итогам 2020 года.
"Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось. Речь в первую очередь об Азии и странах Европы, откуда к нам активнее всего ездили до пандемии, — рассказала руководитель ведомства на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая проходит в Мадриде. —Активнее всего восстанавливается туризм из стран Ближнего Востока — ОАЭ, Катара, с ними действует безвизовый режим, возобновлено регулярное авиасообщение".
Она отметила, что электронная въездная виза, введение которой из-за пандемии отложили, могла бы кратно ускорить восстановление отрасли.
На настоящий момент Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать в РФ из них можно при предъявлении ПЦР-теста.