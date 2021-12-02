https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761764488.html

Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году

Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году - РИА Новости, 02.12.2021

Ростуризм оценил сокращение числа иностранных путешественников в 2021 году

Падение въездного туризма в Россию в этом году составит около 90 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:43

2021-12-02T17:43

2021-12-02T19:03

туризм

мадрид (город)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

всемирная туристская организация

новости - туризм

ближний восток

туризм

зарина догузова

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МАДРИД, 2 дек — РИА Новости, Елена Шестернина. Падение въездного туризма в Россию в этом году составит около 90 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Примерно такое же обрушение показателей въездного туризма власти фиксировали и по итогам 2020 года."Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось. Речь в первую очередь об Азии и странах Европы, откуда к нам активнее всего ездили до пандемии, — рассказала руководитель ведомства на полях Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), которая проходит в Мадриде. —Активнее всего восстанавливается туризм из стран Ближнего Востока — ОАЭ, Катара, с ними действует безвизовый режим, возобновлено регулярное авиасообщение".Она отметила, что электронная въездная виза, введение которой из-за пандемии отложили, могла бы кратно ускорить восстановление отрасли.На настоящий момент Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать в РФ из них можно при предъявлении ПЦР-теста.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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мадрид (город), федеральное агентство по туризму (ростуризм), всемирная туристская организация, новости - туризм, ближний восток, туризм, зарина догузова, россия