https://ria.ru/20211202/ptitsy-1762772094.html

"Пернатые туристы" с севера уже прилетели в Москву на зимовку

"Пернатые туристы" с севера уже прилетели в Москву на зимовку - РИА Новости, 08.12.2021

"Пернатые туристы" с севера уже прилетели в Москву на зимовку

Пернатые туристы с севера - свиристель, чечетка и длиннохвостая неясыть - прилетели в Москву на зимовку, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-02T12:05

2021-12-02T12:05

2021-12-08T15:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пернатые туристы с севера - свиристель, чечетка и длиннохвостая неясыть - прилетели в Москву на зимовку, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что осенью многие знакомые нам птицы отправляются в теплые края на зимовку. Но для кого-то Москва может стать тем самым "теплым местом".Уточняется, что птицы в Москву прилетают из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клёст-еловик). В последние годы зимой в Москве чаще стала встречаться длиннохвостая неясыть, тоже более северный вид. Вероятнее всего, ее привлекает обилие мышевидных грызунов на природных территориях столицы.

https://ria.ru/20211201/ptitsy-1761684164.html

москва

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москва