12:05 02.12.2021 (обновлено: 15:39 08.12.2021)
"Пернатые туристы" с севера уже прилетели в Москву на зимовку
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пернатые туристы с севера - свиристель, чечетка и длиннохвостая неясыть - прилетели в Москву на зимовку, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что осенью многие знакомые нам птицы отправляются в теплые края на зимовку. Но для кого-то Москва может стать тем самым "теплым местом".
"К нам пернатые летят, когда природные запасы корма на привычных для них северных природных территориях заканчиваются или добывать их становится сложно. Время прилетов птиц может изменяться в зависимости от условий конкретной зимы и от наличия кормовых объектов. Свиристели и чечетки уже замечены на территории Комплексного заказника "Зеленоградский", стайки свиристелей появились на территории природно-исторического парка "Битцевский лес". В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" уже отмечено появление длиннохвостой неясыти", - говорится в сообщении.
Уточняется, что птицы в Москву прилетают из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клёст-еловик). В последние годы зимой в Москве чаще стала встречаться длиннохвостая неясыть, тоже более северный вид. Вероятнее всего, ее привлекает обилие мышевидных грызунов на природных территориях столицы.
"В декабре и в январе посмотреть столицу прилетят: обыкновенная чечетка, серый сорокопут, зимняк, пуночка, клёст-еловик и свиристель... В единичных случаях прилетают и другие северные друзья. В конце ноября на реке-Москве можно встретить морянку - небольшую полярную нырковую утку. На незамерзающих участках Москвы-реки можно увидеть бургомистра, одну из самых крупных чаек, молчаливого среднего крохаля", - дополняется в сообщении.