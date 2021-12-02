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Суд арестовал мужчину, подложившего пиротехнику в лифт в Иркутске
Суд арестовал мужчину, подложившего пиротехнику в лифт в Иркутске - РИА Новости, 02.12.2021
Суд арестовал мужчину, подложившего пиротехнику в лифт в Иркутске
Мужчину, подложившего в лифт жилого дома в Иркутске пиротехническое устройство, из-за чего один человек пострадал, арестовали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:22
2021-12-02T16:22
происшествия
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ИРКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Мужчину, подложившего в лифт жилого дома в Иркутске пиротехническое устройство, из-за чего один человек пострадал, арестовали, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда города.По данным СК, днем 30 ноября при подъеме лифта в доме по улице маршала Конева в Иркутске произошел взрыв. Пострадал мужчина, которого доставили в больницу. Следователи установили, что сработало кустарно изготовленное пиротехническое устройство без поражающих элементов. СК завел дело о покушении на убийство общеопасным способом. Был задержан подозреваемый - 50-летний мужчина, проживающий в одной из квартир дома.Как установило следствие, подозреваемый Л. совершил преступление из личных неприязненных отношений к одному из соседей. Повесив пакет с устройством в лифте, Л. в нужный момент привел его в действие. Пострадавшим оказался 30-летний сын соседа, с котором у Л. был конфликт."Свердловским районным судом Иркутска в отношении Л. избрана мера пресечения - заключение под стражу", - говорится в сообщении.При обыске у подозреваемого нашли и изъяли "различные предметы, интересующие следствие".Как сообщается на сайте регионального Следственного комитета, мужчине предъявлено обвинение. Подчеркивается, что он арестован до 30 января 2022 года.
https://ria.ru/20211202/kapitan-1761816126.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:22 02.12.2021 (обновлено: 16:22 02.12.2021)
 
Суд арестовал мужчину, подложившего пиротехнику в лифт в Иркутске

Суд арестовал мужчину, подложившего пиротехнику в лифт жилого дома в Иркутске

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ИРКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Мужчину, подложившего в лифт жилого дома в Иркутске пиротехническое устройство, из-за чего один человек пострадал, арестовали, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда города.
По данным СК, днем 30 ноября при подъеме лифта в доме по улице маршала Конева в Иркутске произошел взрыв. Пострадал мужчина, которого доставили в больницу. Следователи установили, что сработало кустарно изготовленное пиротехническое устройство без поражающих элементов. СК завел дело о покушении на убийство общеопасным способом. Был задержан подозреваемый - 50-летний мужчина, проживающий в одной из квартир дома.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Как установило следствие, подозреваемый Л. совершил преступление из личных неприязненных отношений к одному из соседей. Повесив пакет с устройством в лифте, Л. в нужный момент привел его в действие. Пострадавшим оказался 30-летний сын соседа, с котором у Л. был конфликт.
"Свердловским районным судом Иркутска в отношении Л. избрана мера пресечения - заключение под стражу", - говорится в сообщении.
При обыске у подозреваемого нашли и изъяли "различные предметы, интересующие следствие".
Как сообщается на сайте регионального Следственного комитета, мужчине предъявлено обвинение. Подчеркивается, что он арестован до 30 января 2022 года.
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