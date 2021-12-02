Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/proverka-1761849939.html
В Астрахани начали проверку из-за нефтяного пятна на Волге
В Астрахани начали проверку из-за нефтяного пятна на Волге - РИА Новости, 02.12.2021
В Астрахани начали проверку из-за нефтяного пятна на Волге
Транспортная полиция Астраханской области организовала проверку, в рамках которой планирует установить источник загрязнения акватории Волги в Астрахани, сообщил РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:58
2021-12-02T15:58
происшествия
астраханская область
астрахань
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
южная транспортная прокуратура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Транспортная полиция Астраханской области организовала проверку, в рамках которой планирует установить источник загрязнения акватории Волги в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.Ранее ГУМЧС России по Астраханской области сообщило, что в четверг в районе городского рукава Волги в Астрахани была обнаружена радужно-маслянистая пленка площадью около 3 тысяч квадратных метров. В территориальном Росприроднадзоре РИА Новости сообщили, что площадь нефтяного пятна составляет 9 тысяч квадратных метров. На месте были отобраны пробы воды.По данным транспортной полиции, загрязнение воды наблюдается вдоль набережной. Размер пятна по ширине 0,5-5 метров и длине около 2,5 километра. "Нами организована процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего и источник загрязнения", - сказал он.Представитель Южной транспортной прокуратуры отметил, что астраханское подразделение ведомства также организовало проверку, в ходе которой "будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта".
https://ria.ru/20210904/siriya-1748672657.html
https://ria.ru/20211103/zagryaznenie-1757483332.html
астраханская область
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астраханская область, астрахань, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), южная транспортная прокуратура, россия
15:58 02.12.2021
 
В Астрахани начали проверку из-за нефтяного пятна на Волге

Транспортная полиция Астраханской области начала проверку из-за нефтяного пятна на Волге

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Транспортная полиция Астраханской области организовала проверку, в рамках которой планирует установить источник загрязнения акватории Волги в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.
Ранее ГУМЧС России по Астраханской области сообщило, что в четверг в районе городского рукава Волги в Астрахани была обнаружена радужно-маслянистая пленка площадью около 3 тысяч квадратных метров. В территориальном Росприроднадзоре РИА Новости сообщили, что площадь нефтяного пятна составляет 9 тысяч квадратных метров. На месте были отобраны пробы воды.
Нефтяное пятно, возникшее после утечки топлива на электростанции в Сирии - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 10:24
Российский спутник снял нефтяное пятно у берегов Сирии
По данным транспортной полиции, загрязнение воды наблюдается вдоль набережной. Размер пятна по ширине 0,5-5 метров и длине около 2,5 километра. "Нами организована процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего и источник загрязнения", - сказал он.
Представитель Южной транспортной прокуратуры отметил, что астраханское подразделение ведомства также организовало проверку, в ходе которой "будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта".
Моторная лодка и катер на воздушной подушке на Енисее - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 08:40
Красноярская прокуратура заинтересовалась масляными пятнами на Енисее
 
ПроисшествияАстраханская областьАстраханьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Южная транспортная прокуратураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
Лента новостейМолния
Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии