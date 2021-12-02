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В Астрахани начали проверку из-за нефтяного пятна на Волге

В Астрахани начали проверку из-за нефтяного пятна на Волге - РИА Новости, 02.12.2021

В Астрахани начали проверку из-за нефтяного пятна на Волге

Транспортная полиция Астраханской области организовала проверку, в рамках которой планирует установить источник загрязнения акватории Волги в Астрахани, сообщил РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:58

2021-12-02T15:58

2021-12-02T15:58

происшествия

астраханская область

астрахань

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

южная транспортная прокуратура

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Транспортная полиция Астраханской области организовала проверку, в рамках которой планирует установить источник загрязнения акватории Волги в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель астраханского линейного отдела МВД России на транспорте.Ранее ГУМЧС России по Астраханской области сообщило, что в четверг в районе городского рукава Волги в Астрахани была обнаружена радужно-маслянистая пленка площадью около 3 тысяч квадратных метров. В территориальном Росприроднадзоре РИА Новости сообщили, что площадь нефтяного пятна составляет 9 тысяч квадратных метров. На месте были отобраны пробы воды.По данным транспортной полиции, загрязнение воды наблюдается вдоль набережной. Размер пятна по ширине 0,5-5 метров и длине около 2,5 километра. "Нами организована процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего и источник загрязнения", - сказал он.Представитель Южной транспортной прокуратуры отметил, что астраханское подразделение ведомства также организовало проверку, в ходе которой "будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта".

https://ria.ru/20210904/siriya-1748672657.html

https://ria.ru/20211103/zagryaznenie-1757483332.html

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происшествия, астраханская область, астрахань, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), южная транспортная прокуратура, россия