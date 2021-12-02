https://ria.ru/20211202/prokuratura-1761844646.html

В Тульской области женщина пожаловалась на ужасные условия в больнице

В Тульской области женщина пожаловалась на ужасные условия в больнице - РИА Новости, 02.12.2021

В Тульской области женщина пожаловалась на ужасные условия в больнице

Прокуратура Тульской области проверит больницу, на которую пожаловалась мама маленького пациента из-за старых кроватей и санузла, отгороженного шторкой от... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:47

2021-12-02T15:47

2021-12-02T16:09

происшествия

тульская область

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прокуратура Тульской области проверит больницу, на которую пожаловалась мама маленького пациента из-за старых кроватей и санузла, отгороженного шторкой от обеденного стола. По данным Минздрава, в учреждении скоро планируется ремонт.Жительница Новомосковска рассказала в соцсетях, что ее с 2,5-летним сыном, у которого диагностировали пневмонию, положили в отдельный бокс инфекционного отделения Новомосковской детской больницы. По словам женщины, "условия нахождения в палате - просто ужас".Женщину смутили, в частности, старые кровати, а также санузел, отгороженный от обеденного стола шторкой. При этом, по словам женщины, в соседний бокс планируют положить второклассника, который будет пользоваться тем же санузлом."Прокуратуре города Новомосковска поручено проведение проверки на основании публикации в социальных сетях сведений о том, что мать с малолетним ребенком содержатся в медицинском учреждении в антисанитарных условиях. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - заявила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Ирина Бацейкина.По данным Минздрава региона, ребенок получает лечение в условиях мельцеровского бокса — специального помещения для госпитализации и лечения пациентов с инфекцией."Бокс состоит из палаты, собственного санузла и шлюза для входа персонала и обеспечивает надежную изоляцию поступающих в стационар… Детское инфекционное отделение Новомосковской городской клинической больницы включено в план первоочередных работ по капитальному ремонту", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/obed-1761067957.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, здоровье - общество