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В Тульской области женщина пожаловалась на ужасные условия в больнице
В Тульской области женщина пожаловалась на ужасные условия в больнице - РИА Новости, 02.12.2021
В Тульской области женщина пожаловалась на ужасные условия в больнице
Прокуратура Тульской области проверит больницу, на которую пожаловалась мама маленького пациента из-за старых кроватей и санузла, отгороженного шторкой от... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:47
2021-12-02T16:09
происшествия
тульская область
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прокуратура Тульской области проверит больницу, на которую пожаловалась мама маленького пациента из-за старых кроватей и санузла, отгороженного шторкой от обеденного стола. По данным Минздрава, в учреждении скоро планируется ремонт.Жительница Новомосковска рассказала в соцсетях, что ее с 2,5-летним сыном, у которого диагностировали пневмонию, положили в отдельный бокс инфекционного отделения Новомосковской детской больницы. По словам женщины, "условия нахождения в палате - просто ужас".Женщину смутили, в частности, старые кровати, а также санузел, отгороженный от обеденного стола шторкой. При этом, по словам женщины, в соседний бокс планируют положить второклассника, который будет пользоваться тем же санузлом."Прокуратуре города Новомосковска поручено проведение проверки на основании публикации в социальных сетях сведений о том, что мать с малолетним ребенком содержатся в медицинском учреждении в антисанитарных условиях. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - заявила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Ирина Бацейкина.По данным Минздрава региона, ребенок получает лечение в условиях мельцеровского бокса — специального помещения для госпитализации и лечения пациентов с инфекцией."Бокс состоит из палаты, собственного санузла и шлюза для входа персонала и обеспечивает надежную изоляцию поступающих в стационар… Детское инфекционное отделение Новомосковской городской клинической больницы включено в план первоочередных работ по капитальному ремонту", - говорится в сообщении.
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происшествия, тульская область, здоровье - общество
15:47 02.12.2021 (обновлено: 16:09 02.12.2021)
 
В Тульской области женщина пожаловалась на ужасные условия в больнице

Прокуратура Тульской области проверит больницу, на которую пожаловалась в соцсетях женщина

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прокуратура Тульской области проверит больницу, на которую пожаловалась мама маленького пациента из-за старых кроватей и санузла, отгороженного шторкой от обеденного стола. По данным Минздрава, в учреждении скоро планируется ремонт.
Жительница Новомосковска рассказала в соцсетях, что ее с 2,5-летним сыном, у которого диагностировали пневмонию, положили в отдельный бокс инфекционного отделения Новомосковской детской больницы. По словам женщины, "условия нахождения в палате - просто ужас".
Женщину смутили, в частности, старые кровати, а также санузел, отгороженный от обеденного стола шторкой. При этом, по словам женщины, в соседний бокс планируют положить второклассника, который будет пользоваться тем же санузлом.
"Прокуратуре города Новомосковска поручено проведение проверки на основании публикации в социальных сетях сведений о том, что мать с малолетним ребенком содержатся в медицинском учреждении в антисанитарных условиях. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - заявила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Ирина Бацейкина.
По данным Минздрава региона, ребенок получает лечение в условиях мельцеровского бокса — специального помещения для госпитализации и лечения пациентов с инфекцией.
"Бокс состоит из палаты, собственного санузла и шлюза для входа персонала и обеспечивает надежную изоляцию поступающих в стационар… Детское инфекционное отделение Новомосковской городской клинической больницы включено в план первоочередных работ по капитальному ремонту", - говорится в сообщении.
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