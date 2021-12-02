https://ria.ru/20211202/priznaniya-1761779178.html

Признания украинских диверсантов. Видео

Украинские диверсанты, задержанные сотрудниками ФСБ, признали вину - РИА Новости, 02.12.2021

Признания украинских диверсантов. Видео

Агенты украинских спецслужб, задержанные за разведывательно-диверсионную деятельность в трех российских регионах, дали признательные показания. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:44

2021-12-02T11:44

2021-12-02T14:09

происшествия

фсб

украина

гур минобороны украины

россия

василий вовк (сбу)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Агенты украинских спецслужб, задержанные за разведывательно-диверсионную деятельность в трех российских регионах, дали признательные показания.Двое из них, Зиновий и Игорь Ковали, сознались в вербовке действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Василием Коваликом.По его поручению диверсанты должны были фотографировать и собирать данные о стратегических объектах на территории России за денежное вознаграждение.Третий задержанный, Александр Цилык, признался, что действовал по указанию подполковника Максима Кириловца, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины.Мужчина рассказал, что должен был изготовить два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и совершить теракт. Российскую границу он пересек нелегально.Последние семь лет российские спецслужбы регулярно задерживают украинских диверсантов и шпионов. По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, на Украине с подачи "западных спонсоров" развернули центры для их подготовки, чтобы в дальнейшем предпринять атаки в России.

https://ria.ru/20211011/zakhvat-1753729741.html

https://ria.ru/20211202/krym-1761766768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры допроса украинских шпионов В трех регионах России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ФСБ. Сотрудники ведомства задержали двух агентов СБУ – Зиновия Ковыля и его сына Игоря, – а также агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Цилыка. 2021-12-02T11:44 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фсб, украина, гур минобороны украины, россия, василий вовк (сбу)