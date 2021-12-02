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Признания украинских диверсантов. Видео
Украинские диверсанты, задержанные сотрудниками ФСБ, признали вину - РИА Новости, 02.12.2021
Признания украинских диверсантов. Видео
Агенты украинских спецслужб, задержанные за разведывательно-диверсионную деятельность в трех российских регионах, дали признательные показания. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:44
2021-12-02T14:09
происшествия
фсб
украина
гур минобороны украины
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Агенты украинских спецслужб, задержанные за разведывательно-диверсионную деятельность в трех российских регионах, дали признательные показания.Двое из них, Зиновий и Игорь Ковали, сознались в вербовке действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Василием Коваликом.По его поручению диверсанты должны были фотографировать и собирать данные о стратегических объектах на территории России за денежное вознаграждение.Третий задержанный, Александр Цилык, признался, что действовал по указанию подполковника Максима Кириловца, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины.Мужчина рассказал, что должен был изготовить два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и совершить теракт. Российскую границу он пересек нелегально.Последние семь лет российские спецслужбы регулярно задерживают украинских диверсантов и шпионов. По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, на Украине с подачи "западных спонсоров" развернули центры для их подготовки, чтобы в дальнейшем предпринять атаки в России.
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Кадры допроса украинских шпионов
В трех регионах России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ФСБ. Сотрудники ведомства задержали двух агентов СБУ – Зиновия Ковыля и его сына Игоря, – а также агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Цилыка.
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происшествия, фсб, украина, гур минобороны украины, россия, василий вовк (сбу)
11:44 02.12.2021 (обновлено: 14:09 02.12.2021)
 
Украинские диверсанты, задержанные сотрудниками ФСБ, признали вину

Агенты украинских спецслужб, задержанные ФСБ, дали на видео признательные показания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Агенты украинских спецслужб, задержанные за разведывательно-диверсионную деятельность в трех российских регионах, дали признательные показания.
Двое из них, Зиновий и Игорь Ковали, сознались в вербовке действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Василием Коваликом.
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По его поручению диверсанты должны были фотографировать и собирать данные о стратегических объектах на территории России за денежное вознаграждение.
Третий задержанный, Александр Цилык, признался, что действовал по указанию подполковника Максима Кириловца, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины.
Мужчина рассказал, что должен был изготовить два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и совершить теракт. Российскую границу он пересек нелегально.
Последние семь лет российские спецслужбы регулярно задерживают украинских диверсантов и шпионов. По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, на Украине с подачи "западных спонсоров" развернули центры для их подготовки, чтобы в дальнейшем предпринять атаки в России.
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ПроисшествияФСБУкраинаГУР Минобороны УкраиныРоссияВасилий Вовк (СБУ)
 
 
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