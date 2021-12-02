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Билайн и музей "Гараж" создали мобильное приложение-гид для детей с РАС
Билайн и музей "Гараж" создали мобильное приложение-гид для детей с РАС - РИА Новости, 02.12.2021
Билайн и музей "Гараж" создали мобильное приложение-гид для детей с РАС
Специалисты билайна помогли создать для московского Музея современного искусства "Гараж" семейное мобильное приложение "Я иду в Музей", которое призвано стать... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:30
2021-12-02T11:30
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Специалисты билайна помогли создать для московского Музея современного искусства "Гараж" семейное мобильное приложение "Я иду в Музей", которое призвано стать персональным проводником в мир искусства и культуры для детей и взрослых с ментальными особенностями, сообщает компания.Бесплатное приложение знакомит посетителей с пространством музея в доступной игровой форме, рассказывает о современном искусстве простым и понятным языком. Пользователю предлагается совершить путешествие по экспозиции, закрепляя полученные знания с помощью интерактивных квестов и игр. В будущем приложение будет дополняться другими тематическими материалами, подкастами, аудиогидами и мастер-классами.Приложение создавалось совместно с сотрудниками музея, потенциальными пользователями, а также членами их семей, педагогами и специалистами по инклюзии.Как отметила руководитель по устойчивому развитию билайн Евгения Чистова, компания на протяжении 10 лет инвестирует свой опыт в развитие технологий, повышающих качество жизни людей с инвалидностью.По словам руководителя проекта поддержки взрослых в спектре аутизма Autistic City Антонины Стейнберг, современные технологии и тренд на всеохватывающую цифровизацию обладают потенциалом для улучшения качества жизни людей с ментальными особенностями."При создании данного приложения мы опирались на научные исследования и стандарты проектирования, ориентированные на людей с ментальными особенностями. Мы руководствовались принципами, установленным W3C Web Accessibility Initiative и следовали концепции инклюзивного дизайна. Надеемся, нам удалось совместить удобство и доступность в "Я иду в музей", – сказала она.Руководитель направления социокультурной интеграции Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ Евгения Хилькевич считает, что приложение “Я иду в музей” содержит в себе большой образовательный и развивающий потенциал.
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новости компаний - экономика, билайн, культура
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости
. Специалисты билайна
помогли создать для московского Музея современного искусства "Гараж" семейное мобильное приложение "Я иду в Музей", которое призвано стать персональным проводником в мир искусства и культуры для детей и взрослых с ментальными особенностями, сообщает компания.
Бесплатное приложение знакомит посетителей с пространством музея в доступной игровой форме, рассказывает о современном искусстве простым и понятным языком. Пользователю предлагается совершить путешествие по экспозиции, закрепляя полученные знания с помощью интерактивных квестов и игр. В будущем приложение будет дополняться другими тематическими материалами, подкастами, аудиогидами и мастер-классами.
Приложение создавалось совместно с сотрудниками музея, потенциальными пользователями, а также членами их семей, педагогами и специалистами по инклюзии.
Как отметила руководитель по устойчивому развитию билайн Евгения Чистова, компания на протяжении 10 лет инвестирует свой опыт в развитие технологий, повышающих качество жизни людей с инвалидностью.
"Внимание к повестке прав человека и, как следствие, инклюзивности общества в самом широком контексте – абсолютный тренд сегодняшнего дня. Развитие инфраструктуры доступности общественных пространств, транспорта, коммерческих сервисов – банков, ритейла, сферы услуг и сотовых операторов - это не особое внимание к выделенной категории граждан, это, напротив, базовый аспект реализации прав человека. Мы взаимодействуем с широким кругом партнеров и рады, что совместно со специалистами и сообществом музея "Гараж" открываем современное искусство и музейные пространства для людей с ментальными особенностями", – приводятся в сообщении слова руководителя по устойчивому развитию билайн Евгении Чистовой.
По словам руководителя проекта поддержки взрослых в спектре аутизма Autistic City Антонины Стейнберг, современные технологии и тренд на всеохватывающую цифровизацию обладают потенциалом для улучшения качества жизни людей с ментальными особенностями.
"При создании данного приложения мы опирались на научные исследования и стандарты проектирования, ориентированные на людей с ментальными особенностями. Мы руководствовались принципами, установленным W3C Web Accessibility Initiative и следовали концепции инклюзивного дизайна. Надеемся, нам удалось совместить удобство и доступность в "Я иду в музей", – сказала она.
Руководитель направления социокультурной интеграции Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ Евгения Хилькевич считает, что приложение “Я иду в музей” содержит в себе большой образовательный и развивающий потенциал.
"Методы, которые легли в основу разработки данного продукта, входят в последние реестры практик работы с людьми с РАС с доказанной эффективностью. Совмещение методов социальных историй, видеомоделирования, визуальной поддержки и социального тренинга позволило создать универсальный инструмент, а также дает возможность попрактиковаться в приобретении новых жизненных навыков в заданном пространстве", – цитируются в сообщении слова Хилькевич.