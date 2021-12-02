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Билайн и музей "Гараж" создали мобильное приложение-гид для детей с РАС

Билайн и музей "Гараж" создали мобильное приложение-гид для детей с РАС - РИА Новости, 02.12.2021

Билайн и музей "Гараж" создали мобильное приложение-гид для детей с РАС

Специалисты билайна помогли создать для московского Музея современного искусства "Гараж" семейное мобильное приложение "Я иду в Музей", которое призвано стать... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:30

2021-12-02T11:30

2021-12-02T11:30

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Специалисты билайна помогли создать для московского Музея современного искусства "Гараж" семейное мобильное приложение "Я иду в Музей", которое призвано стать персональным проводником в мир искусства и культуры для детей и взрослых с ментальными особенностями, сообщает компания.Бесплатное приложение знакомит посетителей с пространством музея в доступной игровой форме, рассказывает о современном искусстве простым и понятным языком. Пользователю предлагается совершить путешествие по экспозиции, закрепляя полученные знания с помощью интерактивных квестов и игр. В будущем приложение будет дополняться другими тематическими материалами, подкастами, аудиогидами и мастер-классами.Приложение создавалось совместно с сотрудниками музея, потенциальными пользователями, а также членами их семей, педагогами и специалистами по инклюзии.Как отметила руководитель по устойчивому развитию билайн Евгения Чистова, компания на протяжении 10 лет инвестирует свой опыт в развитие технологий, повышающих качество жизни людей с инвалидностью.По словам руководителя проекта поддержки взрослых в спектре аутизма Autistic City Антонины Стейнберг, современные технологии и тренд на всеохватывающую цифровизацию обладают потенциалом для улучшения качества жизни людей с ментальными особенностями."При создании данного приложения мы опирались на научные исследования и стандарты проектирования, ориентированные на людей с ментальными особенностями. Мы руководствовались принципами, установленным W3C Web Accessibility Initiative и следовали концепции инклюзивного дизайна. Надеемся, нам удалось совместить удобство и доступность в "Я иду в музей", – сказала она.Руководитель направления социокультурной интеграции Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) МГППУ Евгения Хилькевич считает, что приложение “Я иду в музей” содержит в себе большой образовательный и развивающий потенциал.

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