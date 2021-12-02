https://ria.ru/20211202/preduprezhdenie-1761874778.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 02.12.2021

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающегося сильного ветра и дождя, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:06

2021-12-02T17:06

2021-12-02T17:07

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761424170_0:54:3124:1811_1920x0_80_0_0_e38b1408f8bb5e59262f0287201ba1d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающегося сильного ветра и дождя, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Ураганный ветер обрушился на Крым 29 ноября и в ночь на 1 декабря. Это привело к массовым обрывам проводов и обесточиванию в различных районах полуострова."Штормовое предупреждение. В Крыму 3 декабря ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с, 4 декабря дожди, местами сильные (10-20мм)", - говорится в сообщении.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.

https://ria.ru/20211202/krym-1761801300.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия