https://ria.ru/20211202/preduprezhdenie-1761874778.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 02.12.2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающегося сильного ветра и дождя, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:06
2021-12-02T17:06
2021-12-02T17:07
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за надвигающегося сильного ветра и дождя, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Ураганный ветер обрушился на Крым 29 ноября и в ночь на 1 декабря. Это привело к массовым обрывам проводов и обесточиванию в различных районах полуострова."Штормовое предупреждение. В Крыму 3 декабря ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с, 4 декабря дожди, местами сильные (10-20мм)", - говорится в сообщении.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
17:06 02.12.2021 (обновлено: 17:07 02.12.2021)
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося сильного ветра и дождя