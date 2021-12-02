Спикер вологодского Заксобрания Луценко избран председателем ПАСЗР

"В сентябре прошли выборы в Госдуму и ряд законодательных органов субъектов, поэтому сегодня мы проголосовали за новый состав комитетов ПАСЗР и новый руководящий состав. Я благодарю коллег за предложение возглавить Ассоциацию, для меня это большая честь и ответственность. Уверен, что мы продолжим работать сообща, в одной команде. Я хочу поблагодарить всех коллег, всех руководителей Парламентской Ассоциации за их работу в предыдущих созывах. ПАСЗР показала свою эффективность. Мы постоянно встречаемся, обсуждаем общие вопросы, совершенствуем законодательную базу - как региональную, так и выносим инициативы по изменению федерального законодательства. Вместе мы продолжим курс, которому следуем вот уже 27 лет", — отметил Луценко, слова которого цитирует пресс-служба Законодательного Собрания.