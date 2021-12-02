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Спикер вологодского Заксобрания Луценко избран председателем ПАСЗР
Спикер вологодского Заксобрания Луценко избран председателем ПАСЗР - РИА Новости, 02.12.2021
Спикер вологодского Заксобрания Луценко избран председателем ПАСЗР
Спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:21
2021-12-02T16:21
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андрей луценко
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ВОЛОГДА, 2 дек – РИА новости. Спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, сообщает пресс-служба регионального парламента.Кандидатуру Луценко поддержали представители всех регионов федерального округа на юбилейной 60-ой Конференции ПАСЗР.Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была создана в 1994 году по инициативе именно Вологодской области. Первым ее председателем был руководитель вологодского Законодательного Собрания Геннадий Хрипель.
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политика, вологодская область, андрей луценко, россия, законодательное собрание вологодской области
16:21 02.12.2021
 

Спикер вологодского Заксобрания Луценко избран председателем ПАСЗР

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
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ВОЛОГДА, 2 дек – РИА новости. Спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Кандидатуру Луценко поддержали представители всех регионов федерального округа на юбилейной 60-ой Конференции ПАСЗР.
Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была создана в 1994 году по инициативе именно Вологодской области. Первым ее председателем был руководитель вологодского Законодательного Собрания Геннадий Хрипель.

"В сентябре прошли выборы в Госдуму и ряд законодательных органов субъектов, поэтому сегодня мы проголосовали за новый состав комитетов ПАСЗР и новый руководящий состав. Я благодарю коллег за предложение возглавить Ассоциацию, для меня это большая честь и ответственность. Уверен, что мы продолжим работать сообща, в одной команде. Я хочу поблагодарить всех коллег, всех руководителей Парламентской Ассоциации за их работу в предыдущих созывах. ПАСЗР показала свою эффективность. Мы постоянно встречаемся, обсуждаем общие вопросы, совершенствуем законодательную базу - как региональную, так и выносим инициативы по изменению федерального законодательства. Вместе мы продолжим курс, которому следуем вот уже 27 лет", — отметил Луценко, слова которого цитирует пресс-служба Законодательного Собрания.

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