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Спикер вологодского Заксобрания Луценко избран председателем ПАСЗР
Спикер вологодского Заксобрания Луценко избран председателем ПАСЗР - РИА Новости, 02.12.2021
Спикер вологодского Заксобрания Луценко избран председателем ПАСЗР
Спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:21
2021-12-02T16:21
2021-12-02T16:21
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андрей луценко
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ВОЛОГДА, 2 дек – РИА новости. Спикер Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко избран председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, сообщает пресс-служба регионального парламента.Кандидатуру Луценко поддержали представители всех регионов федерального округа на юбилейной 60-ой Конференции ПАСЗР.Парламентская Ассоциация Северо-Запада России была создана в 1994 году по инициативе именно Вологодской области. Первым ее председателем был руководитель вологодского Законодательного Собрания Геннадий Хрипель.
https://ria.ru/20211124/byudzhet-1760525178.html
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политика, вологодская область, андрей луценко, россия, законодательное собрание вологодской области