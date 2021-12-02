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"Президент жалок": провал Зеленского опозорил Украину перед всем миром
"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского - РИА Новости, 02.12.2021
"Президент жалок": провал Зеленского опозорил Украину перед всем миром
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook пресс-конференцию президента Украины Владимира... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T03:01
2021-12-02T08:40
в мире
украина
владимир зеленский
ренат кузьмин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.В заключении депутат вспомнил русскую поговорку "Не по Сеньке шапка".Пресс-марафон, посвященный середине президентского срока Зеленского, состоялся 26 ноября. На нем украинский лидер заявил, в частности, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота: у него якобы есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие в этом бизнесмена Рината Ахметова. Кроме того, Зеленский устроил перепалку с журналистом Юрием Бутусовым, который обвинил президента во лжи и позже пообещал подать на него в суд.
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в мире, украина, владимир зеленский, ренат кузьмин
03:01 02.12.2021 (обновлено: 08:40 02.12.2021)
 
"Президент жалок": в Раде заявили о "провале и позоре" Зеленского

Депутат Рады Кузьмин: Зеленский опозорился на собственной пресс-конференции

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Меня просят прокомментировать пресс-конференцию президента. Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение", — написал он.

В заключении депутат вспомнил русскую поговорку "Не по Сеньке шапка".
Пресс-марафон, посвященный середине президентского срока Зеленского, состоялся 26 ноября. На нем украинский лидер заявил, в частности, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота: у него якобы есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие в этом бизнесмена Рината Ахметова. Кроме того, Зеленский устроил перепалку с журналистом Юрием Бутусовым, который обвинил президента во лжи и позже пообещал подать на него в суд.
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