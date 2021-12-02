https://ria.ru/20211202/pozhar-1761746592.html

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли два человека

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли два человека - РИА Новости, 02.12.2021

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли два человека

Пожар в частном подмосковном жилом доме унес жизни двух человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T07:36

2021-12-02T07:36

2021-12-02T07:36

происшествия

клин

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар в частном подмосковном жилом доме унес жизни двух человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Пожар произошел в ночь на четверг в деревни Некрасино городского округа Клин Московской области."Пожар в частном жилом доме ликвидирован, погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211130/lyubertsy-1761378771.html

клин

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, клин, московская область (подмосковье), москва