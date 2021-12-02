https://ria.ru/20211202/povrezhdenie-1761738026.html

Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе

Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе - РИА Новости, 02.12.2021

Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе

Если вы обнаружили во дворе вашу машину в повреждениях, необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, сфотографировать автомобиль, опросить соседей, обратиться в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T02:15

2021-12-02T02:15

2021-12-02T02:15

авто

каско

россия

павел уткин

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Если вы обнаружили во дворе вашу машину в повреждениях, необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, сфотографировать автомобиль, опросить соседей, обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить записи с видеокамер, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.По его словам, если есть подозрения, что повреждения машине нанесли дети, нужно обращаться не в ГИБДД, а к участковому.Юрист подчеркнул, что если при оценке ущерба сумма окажется больше пяти тысяч рублей, то содеянное возможно квалифицировать как уголовно наказуемое преступление по статье 167 Уголовного кодекса "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" с лишением свободы на срок до пяти лет.При этом, по словам Уткина, в ситуации, когда автомобиль пострадал из-за действий третьих лиц, установить которых не удалось, или из-за природных катаклизмов, компенсировать ущерб получится только при наличии полиса каско.

https://ria.ru/20211123/shtrafstoyanka-1760434433.html

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авто, каско, россия, павел уткин