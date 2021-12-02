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Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе - РИА Новости, 02.12.2021
Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе
Если вы обнаружили во дворе вашу машину в повреждениях, необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, сфотографировать автомобиль, опросить соседей, обратиться в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T02:15
2021-12-02T02:15
авто
каско
россия
павел уткин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Если вы обнаружили во дворе вашу машину в повреждениях, необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, сфотографировать автомобиль, опросить соседей, обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить записи с видеокамер, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.По его словам, если есть подозрения, что повреждения машине нанесли дети, нужно обращаться не в ГИБДД, а к участковому.Юрист подчеркнул, что если при оценке ущерба сумма окажется больше пяти тысяч рублей, то содеянное возможно квалифицировать как уголовно наказуемое преступление по статье 167 Уголовного кодекса "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" с лишением свободы на срок до пяти лет.При этом, по словам Уткина, в ситуации, когда автомобиль пострадал из-за действий третьих лиц, установить которых не удалось, или из-за природных катаклизмов, компенсировать ущерб получится только при наличии полиса каско.
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авто, каско, россия, павел уткин
02:15 02.12.2021
 
Юрист объяснил, как поступить, если машину повредили во дворе

Юрист Уткин: если машину во дворе повредили дети, нужно обращаться к участковому

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрипаркованные автомобили
Припаркованные автомобили - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Если вы обнаружили во дворе вашу машину в повреждениях, необходимо вызвать сотрудника ГИБДД, сфотографировать автомобиль, опросить соседей, обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить записи с видеокамер, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
"Здесь вопрос поиска человека или машины, повредившей заявителя, является первостепенным, поскольку спустя три месяца ГИБДД может закрыть дело, а убытки получится возместить только при условии наличия каско", — отметил эксперт.
По его словам, если есть подозрения, что повреждения машине нанесли дети, нужно обращаться не в ГИБДД, а к участковому.
Юрист подчеркнул, что если при оценке ущерба сумма окажется больше пяти тысяч рублей, то содеянное возможно квалифицировать как уголовно наказуемое преступление по статье 167 Уголовного кодекса "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" с лишением свободы на срок до пяти лет.
При этом, по словам Уткина, в ситуации, когда автомобиль пострадал из-за действий третьих лиц, установить которых не удалось, или из-за природных катаклизмов, компенсировать ущерб получится только при наличии полиса каско.
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