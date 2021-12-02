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В Поморье создадут единую службу контроля автобусных перевозок
В Поморье создадут единую службу контроля автобусных перевозок - РИА Новости, 02.12.2021
В Поморье создадут единую службу контроля автобусных перевозок
В Поморье создадут единую диспетчерскую службу для контроля пассажирских автобусных перевозок, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:28
2021-12-02T18:28
2021-12-02T18:28
архангельская область
архангельская область
транспорт
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АРХАНГЕЛЬСК, 2 дек – РИА Новости. В Поморье создадут единую диспетчерскую службу для контроля пассажирских автобусных перевозок, сообщает пресс-служба регионального парламента.Уточняется, что депутаты Архангельского областного Собрания передали на региональный уровень часть полномочий по организации транспортного обслуживания населения, которые раньше исполняли муниципалитеты. Речь идет о приеме, обработке и передаче информации по системам спутникового контроля, установленным на муниципальных пассажирских автобусах."Это позволит усилить контроль за перевозчиками и создать единую диспетчерскую службу мониторинга муниципальных автобусных пассажирских перевозок по всей Архангельской области. Для этого задействуют базу региональной транспортной службы. Ее специалисты с помощью современных технологий и оборудования будут отслеживать движение транспорта в реальном времени, контролируя выполнение графика, скоростного режима и соблюдение маршрута следования", - рассказала председатель облсобрания депутатов Екатерина Прокопьева.Следить за движением транспорта смогут и пассажиры: в режиме онлайн информация будет появляться на Яндекс. Картах.Контроль за пассажирскими автобусными перевозками необходим и для организации субсидирования. В бюджете следующего года впервые предусмотрена финансовая поддержка муниципалитетам в размере сто миллионов рублей на субсидирование муниципальных автобусных маршрутов, отмечается в сообщении.
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архангельская область, транспорт
АРХАНГЕЛЬСК, 2 дек – РИА Новости. В Поморье создадут единую диспетчерскую службу для контроля пассажирских автобусных перевозок, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Уточняется, что депутаты Архангельского областного Собрания передали на региональный уровень часть полномочий по организации транспортного обслуживания населения, которые раньше исполняли муниципалитеты. Речь идет о приеме, обработке и передаче информации по системам спутникового контроля, установленным на муниципальных пассажирских автобусах.
"Это позволит усилить контроль за перевозчиками и создать единую диспетчерскую службу мониторинга муниципальных автобусных пассажирских перевозок по всей Архангельской области
. Для этого задействуют базу региональной транспортной службы. Ее специалисты с помощью современных технологий и оборудования будут отслеживать движение транспорта в реальном времени, контролируя выполнение графика, скоростного режима и соблюдение маршрута следования", - рассказала председатель облсобрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Следить за движением транспорта смогут и пассажиры: в режиме онлайн информация будет появляться на Яндекс. Картах.
"Контроль за перевозчиками с помощью спутниковых технологий позволит повысить безопасность дорожного движения, оптимизировать трафик. Вместе с тем, при отклонении автобусов от маршрута, невыхода на линию и серьезных нарушений в расписании власти смогут предъявить требования к нерадивым перевозчикам", - уточнила Прокопьева.
Контроль за пассажирскими автобусными перевозками необходим и для организации субсидирования. В бюджете следующего года впервые предусмотрена финансовая поддержка муниципалитетам в размере сто миллионов рублей на субсидирование муниципальных автобусных маршрутов, отмечается в сообщении.