https://ria.ru/20211202/podmoskove-1761834242.html
Более трети жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Более трети жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа - РИА Новости, 02.12.2021
Более трети жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Более трети жителей Московской области сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:08
2021-12-02T15:08
2021-12-02T15:08
новости подмосковья
грипп
вакцинация
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более трети жителей Московской области сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Подмосковья.Масштабная вакцинация от гриппа проводится на территории Подмосковья с начла сентября."Наряду с COVID-19, грипп может вызвать опасные осложнения и даже привести к летальному исходу. В регионе прививку от гриппа сделали уже более 3,2 миллиона человек, из них 940 тысяч – дети. Я призываю всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию и защитить себя и близких от опасного заболевания", – приводятся слова главы регионального Минздрава Светланы Стригунковой.Она напомнила, что поставить прививку от инфекции можно в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах, МФЦ и на предприятиях.
https://ria.ru/20211202/oborudovanie-1761802035.html
московская область (подмосковье)
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грипп, вакцинация, московская область (подмосковье), светлана стригункова