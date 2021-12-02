https://ria.ru/20211202/podmoskove-1761834242.html

Более трети жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Более трети жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа - РИА Новости, 02.12.2021

Более трети жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Более трети жителей Московской области сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:08

2021-12-02T15:08

2021-12-02T15:08

новости подмосковья

грипп

вакцинация

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Более трети жителей Московской области сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Подмосковья.Масштабная вакцинация от гриппа проводится на территории Подмосковья с начла сентября."Наряду с COVID-19, грипп может вызвать опасные осложнения и даже привести к летальному исходу. В регионе прививку от гриппа сделали уже более 3,2 миллиона человек, из них 940 тысяч – дети. Я призываю всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию и защитить себя и близких от опасного заболевания", – приводятся слова главы регионального Минздрава Светланы Стригунковой.Она напомнила, что поставить прививку от инфекции можно в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах, МФЦ и на предприятиях.

https://ria.ru/20211202/oborudovanie-1761802035.html

московская область (подмосковье)

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грипп, вакцинация, московская область (подмосковье), светлана стригункова