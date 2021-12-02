https://ria.ru/20211202/poddelka-1761749794.html

Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации

Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 02.12.2021

Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации

Полицейские в Новосибирской области установили факты продажи фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавируса, причем ложные данные были внесены в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:52

2021-12-02T08:52

2021-12-02T08:52

распространение коронавируса

происшествия

новосибирская область

новосибирск

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области установили факты продажи фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавируса, причем ложные данные были внесены в государственную информационную систему, сообщает в четверг ГУМВД по региону."Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску выявлено два факта сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.По предварительным данным ГУМВД, в одном из медучреждений Новосибирской области организовали сбыт официальных медицинских документов людям, которые фактически не прививались. Конкретное медицинское учреждение в полиции не называют."Стоимость одного документа составляла 10 тысяч рублей. По версии дознания, в государственную информационную систему были внесены заведомо ложные сведения о вакцинации", - отметили в полиции.УМВД по Новосибирску возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.Полицейские устанавливают круг лиц, задействованных в схеме реализации фиктивных сертификатов, а также выявляют аналогичные случаи.

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html

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