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Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации
Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 02.12.2021
Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации
Полицейские в Новосибирской области установили факты продажи фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавируса, причем ложные данные были внесены в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:52
2021-12-02T08:52
2021-12-02T08:52
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НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области установили факты продажи фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавируса, причем ложные данные были внесены в государственную информационную систему, сообщает в четверг ГУМВД по региону."Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску выявлено два факта сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.По предварительным данным ГУМВД, в одном из медучреждений Новосибирской области организовали сбыт официальных медицинских документов людям, которые фактически не прививались. Конкретное медицинское учреждение в полиции не называют."Стоимость одного документа составляла 10 тысяч рублей. По версии дознания, в государственную информационную систему были внесены заведомо ложные сведения о вакцинации", - отметили в полиции.УМВД по Новосибирску возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.Полицейские устанавливают круг лиц, задействованных в схеме реализации фиктивных сертификатов, а также выявляют аналогичные случаи.
https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области продавали за 10 тысяч рублей
НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости.
Полицейские в Новосибирской области
установили факты продажи фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавируса, причем ложные данные были внесены в государственную информационную систему, сообщает в четверг ГУМВД по региону.
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску
выявлено два факта сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ГУМВД, в одном из медучреждений Новосибирской области организовали сбыт официальных медицинских документов людям, которые фактически не прививались. Конкретное медицинское учреждение в полиции не называют.
"Стоимость одного документа составляла 10 тысяч рублей. По версии дознания, в государственную информационную систему были внесены заведомо ложные сведения о вакцинации", - отметили в полиции.
УМВД по Новосибирску возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают круг лиц, задействованных в схеме реализации фиктивных сертификатов, а также выявляют аналогичные случаи.