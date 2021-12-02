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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/poddelka-1761749794.html
Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации
Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 02.12.2021
Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации
Полицейские в Новосибирской области установили факты продажи фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавируса, причем ложные данные были внесены в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:52
2021-12-02T08:52
распространение коронавируса
происшествия
новосибирская область
новосибирск
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области установили факты продажи фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавируса, причем ложные данные были внесены в государственную информационную систему, сообщает в четверг ГУМВД по региону."Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску выявлено два факта сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.По предварительным данным ГУМВД, в одном из медучреждений Новосибирской области организовали сбыт официальных медицинских документов людям, которые фактически не прививались. Конкретное медицинское учреждение в полиции не называют."Стоимость одного документа составляла 10 тысяч рублей. По версии дознания, в государственную информационную систему были внесены заведомо ложные сведения о вакцинации", - отметили в полиции.УМВД по Новосибирску возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.Полицейские устанавливают круг лиц, задействованных в схеме реализации фиктивных сертификатов, а также выявляют аналогичные случаи.
https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:52 02.12.2021
 
Новосибирская полиция завела дело из-за продажи сертификатов о вакцинации

Сертификаты о вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области продавали за 10 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НОВОСИБИРСК, 2 дек – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области установили факты продажи фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавируса, причем ложные данные были внесены в государственную информационную систему, сообщает в четверг ГУМВД по региону.
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску выявлено два факта сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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Что происходит с теми, кто купил ковид-сертификат
По предварительным данным ГУМВД, в одном из медучреждений Новосибирской области организовали сбыт официальных медицинских документов людям, которые фактически не прививались. Конкретное медицинское учреждение в полиции не называют.
"Стоимость одного документа составляла 10 тысяч рублей. По версии дознания, в государственную информационную систему были внесены заведомо ложные сведения о вакцинации", - отметили в полиции.
УМВД по Новосибирску возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают круг лиц, задействованных в схеме реализации фиктивных сертификатов, а также выявляют аналогичные случаи.
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