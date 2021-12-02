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Украина делает переговоры по Донбассу невозможными, заявили в Кремле
Украина делает переговоры по Донбассу невозможными, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.12.2021
Украина делает переговоры по Донбассу невозможными, заявили в Кремле
Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:35
2021-12-02T13:35
в мире
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
сергей лавров
донбасс
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщил о том, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе."Говорится о том, что нужны прямые переговоры с Россией с тем, чтобы остановить войну на Донбассе. Тут тоже очень много противоречий... они делают так, что какие-то переговоры с Россией невозможны. Делают они это каким образом? Они просто не выполняют минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду "Париж" и другие. Вводятся законы: закон о русском языке, коренных народов, о временном политическом устройстве", - сказал Песков."Украинцы настойчиво пытаются представить нашу страну стороной конфликта", - сказал Песков, говоря о ситуации на Украине.Он также припомнил фразу президента Украины Владимира Зеленского о том, что " у нас сильная мощная армия, мы не должны бояться говорить друг другу правду, если мы хотим возвратить Донбасс - давайте"."Дословно, закавычено. "Давайте что?" - хотим мы спросить. И на фоне этой агрессивной, именно агрессивной, здесь надо называть вещи своими именами, риторики, мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса", - сказал Песков.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".
https://ria.ru/20211202/krym-1761801300.html
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в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия
13:35 02.12.2021
 
Украина делает переговоры по Донбассу невозможными, заявили в Кремле

Песков: не выполняя Минские соглашения, Украина делает переговоры по Донбассу невозможными

© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил о том, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
13:13
В Кремле назвали слова Зеленского о Крыме угрозой в адрес России
"Говорится о том, что нужны прямые переговоры с Россией с тем, чтобы остановить войну на Донбассе. Тут тоже очень много противоречий... они делают так, что какие-то переговоры с Россией невозможны. Делают они это каким образом? Они просто не выполняют минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду "Париж" и другие. Вводятся законы: закон о русском языке, коренных народов, о временном политическом устройстве", - сказал Песков.
"Украинцы настойчиво пытаются представить нашу страну стороной конфликта", - сказал Песков, говоря о ситуации на Украине.
"Все это наводит на мысль о том, что украинское руководство де-факто не исключает для себя силового сценария в урегулировании на Донбассе, то есть не исключает начало боевых действий против самопровозглашенных республик. Поэтому ситуация остается напряженной", - сказал Песков журналистам.
Он также припомнил фразу президента Украины Владимира Зеленского о том, что " у нас сильная мощная армия, мы не должны бояться говорить друг другу правду, если мы хотим возвратить Донбасс - давайте".
"Дословно, закавычено. "Давайте что?" - хотим мы спросить. И на фоне этой агрессивной, именно агрессивной, здесь надо называть вещи своими именами, риторики, мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса", - сказал Песков.
Тактическая подготовка с боевой стрельбой артиллерии вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
13:29
Киев не планирует наступательных действий в Донбассе, заявил Кулеба
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Песков в этой связи называл действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
08:46
В США обеспокоены присутствием российских войск у границ с Украиной
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДонбассСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашенияРоссия
 
 
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