https://ria.ru/20211202/otoplenie-1761784956.html
На Алтае мужчина погиб из-за разрыва системы отопления
На Алтае мужчина погиб из-за разрыва системы отопления - РИА Новости, 02.12.2021
На Алтае мужчина погиб из-за разрыва системы отопления
Мужчина погиб в Алтайском крае из-за разрыва системы отопления, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщают в ведомстве. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:05
2021-12-02T12:05
2021-12-02T12:05
происшествия
алтайский край
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жкх
россия
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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Мужчина погиб в Алтайском крае из-за разрыва системы отопления, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщают в ведомстве."Вечером 1 декабря 2021 года в частном жилом доме в городе Горняке произошел хлопок системы отопления. В результате произошедшего 61-летний хозяин дома в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных телесных повреждений. По данному факту следователи Змеиногорского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку", - говорится в сообщении.Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечают в СУСК.
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происшествия, алтайский край, горняк, жкх, россия
На Алтае мужчина погиб из-за разрыва системы отопления
Мужчина погиб в городе Горняке Алтайского края из-за разрыва системы отопления