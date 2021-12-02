https://ria.ru/20211202/otoplenie-1761784956.html

На Алтае мужчина погиб из-за разрыва системы отопления

На Алтае мужчина погиб из-за разрыва системы отопления - РИА Новости, 02.12.2021

На Алтае мужчина погиб из-за разрыва системы отопления

Мужчина погиб в Алтайском крае из-за разрыва системы отопления, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщают в ведомстве. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:05

2021-12-02T12:05

2021-12-02T12:05

происшествия

алтайский край

горняк

жкх

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Мужчина погиб в Алтайском крае из-за разрыва системы отопления, СУСК РФ по региону проводит проверку, сообщают в ведомстве."Вечером 1 декабря 2021 года в частном жилом доме в городе Горняке произошел хлопок системы отопления. В результате произошедшего 61-летний хозяин дома в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных телесных повреждений. По данному факту следователи Змеиногорского межрайонного следственного отдела СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку", - говорится в сообщении.Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20211129/novosibirsk-1761201107.html

алтайский край

горняк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, горняк, жкх, россия