https://ria.ru/20211202/otnosheniya-1761910439.html

Решения Минска об отношениях с Киевом принимаются в Москве, заявил Кулеба

Решения Минска об отношениях с Киевом принимаются в Москве, заявил Кулеба - РИА Новости, 02.12.2021

Решения Минска об отношениях с Киевом принимаются в Москве, заявил Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что все решения Белоруссии о двусторонних отношениях с Украиной принимаются в Москве. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:19

2021-12-02T19:19

2021-12-02T19:19

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КИЕВ 2 дек – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что все решения Белоруссии о двусторонних отношениях с Украиной принимаются в Москве."В данный момент все решения Белоруссии о двусторонних отношениях с Украиной уже принимаются в Москве. Я не сомневаюсь в этом", - заявил Кулеба, в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv", опубликованного в четверг на сайте посольства Украины в Латвии.При этом Кулеба сравнил отношения России с Белоруссией со змеей, заглатывающей жертву. "Как известно, змея сразу не глотает свою жертву. Она это делает медленно, но последовательно. К сожалению, в данный момент такой процесс начался с Белоруссией. Россия поглощает Белоруссию сантиметр за сантиметром. Мы это видим четко, но не исключено, что широкой общественности это будет очевидным только тогда, когда уже будет поздно", - сказал Кулеба. Он отметил, что этот процесс несет угрозу не только безопасности Украины, но и Европы.

https://ria.ru/20211202/britaniya-1761851387.html

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в мире, украина, белоруссия, дмитрий кулеба, россия