Эксперт высказался о размещении ядерного оружия НАТО вблизи границ России
Эксперт Грессель: размещение ядерного оружия НАТО взбили границ России экстраординарно
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Перемещение ядерного оружия НАТО из Германии на восток ближе к границам России стало бы "экстраординарным событием", но все зависит от развития ситуации в Европе в будущем, заявил РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
"Все будет зависеть от дальнейших событий. Это был бы экстраординарный шаг, но если Россия решит вторгнуться на Украину, то это тоже станет экстраординарным шагом", - сказал эксперт, комментируя недавние высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Ранее Столтенберг, находясь в Германии, сообщил, что если власти этой страны решат отказаться от размещения ядерного оружия на своей территории, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от ФРГ. Позже в Риге по итогам заседания глав МИД НАТО он отметил, что у альянса "нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено".
Грессель полагает, что в последнее время становится все сложнее "оправдывать режим нераспространения в Европе". Он также отметил, что такой вариант развития событий станет актуальным в случае "ущемления суверенитета Украины и ее права самостоятельно выбирать способы обеспечения своей безопасности".
Комментируя сделанное президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявление о намерении предложить России свою территорию для российского ядерного оружия, Грессель отметил, что решение таких вопросов "не в компетенции белорусского лидера, так как в стране нет своего ядерного оружия". Эксперт также напомнил, что Белоруссия и так находится под защитой "ядерного зонтика России".
Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше. На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства ответил: "Мы договоримся, какое". "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - добавил он.
После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.