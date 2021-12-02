https://ria.ru/20211202/oruzhie-1761927906.html

Эксперт высказался о размещении ядерного оружия НАТО вблизи границ России

Эксперт высказался о размещении ядерного оружия НАТО вблизи границ России - РИА Новости, 02.12.2021

Эксперт высказался о размещении ядерного оружия НАТО вблизи границ России

Перемещение ядерного оружия НАТО из Германии на восток ближе к границам России стало бы "экстраординарным событием", но все зависит от развития ситуации в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T21:42

2021-12-02T21:42

2021-12-02T21:42

ядерное оружие

украина

киев

йенс столтенберг

европа

рига

белоруссия

дмитрий песков

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БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Перемещение ядерного оружия НАТО из Германии на восток ближе к границам России стало бы "экстраординарным событием", но все зависит от развития ситуации в Европе в будущем, заявил РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.Ранее Столтенберг, находясь в Германии, сообщил, что если власти этой страны решат отказаться от размещения ядерного оружия на своей территории, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от ФРГ. Позже в Риге по итогам заседания глав МИД НАТО он отметил, что у альянса "нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено".Грессель полагает, что в последнее время становится все сложнее "оправдывать режим нераспространения в Европе". Он также отметил, что такой вариант развития событий станет актуальным в случае "ущемления суверенитета Украины и ее права самостоятельно выбирать способы обеспечения своей безопасности".Комментируя сделанное президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявление о намерении предложить России свою территорию для российского ядерного оружия, Грессель отметил, что решение таких вопросов "не в компетенции белорусского лидера, так как в стране нет своего ядерного оружия". Эксперт также напомнил, что Белоруссия и так находится под защитой "ядерного зонтика России".Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше. На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства ответил: "Мы договоримся, какое". "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - добавил он.После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211202/avianostsy-1761634730.html

https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761613528.html

https://ria.ru/20211201/lavrov-1761609162.html

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ядерное оружие, украина, киев, йенс столтенберг, европа, рига, белоруссия, дмитрий песков, нато, европейский совет, александр лукашенко, россия