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Японцы задумались о ядерном оружии из-за России

Японцы нашли единственный способ противостоять России - РИА Новости, 02.12.2021

Японцы задумались о ядерном оружии из-за России

Читатели японской газеты Asahi Shimbun всерьез обеспокоены передвижениями российских и китайских военных кораблей в регионе. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:09

2021-12-02T12:09

2021-12-02T14:05

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели японской газеты Asahi Shimbun всерьез обеспокоены передвижениями российских и китайских военных кораблей в регионе.Градус напряжения вырос после статьи Хироси Камэи, который утверждает, что Москва и Пекин во время маневров тестируют новейшие вооружения. По мнению некоторых японских экспертов, морские и воздушные рейды не нарушают международного права, но возрастает вероятность случайных инцидентов.Тем не менее предложение автора занять позицию посредника между США и Китаем с Россией не вызвало одобрения со стороны японской аудитории."Нам нужно атомное оружие. Хватит делать из японцев пацифистов!" – призвал sho."Японии нужно делать одно — срочно укреплять свой военный потенциал!" – считает m_o.Но далеко не все пользователи согласились с идеей наращивания военной мощи. Так, комментатор под ником elu убежден, что роль посредника может помочь Токио занять лидирующие позиции в регионе.Другие читатели возложили вину за рост напряженности в Азии на США и призвали избавиться от их военных баз, чтобы успокоить Россию и Китай.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/yaponiya-1755743751.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/kurily-1754148416.html

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в мире, сша, япония, китай, россия