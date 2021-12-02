Японцы задумались о ядерном оружии из-за России

12:09 02.12.2021 (обновлено: 14:05 02.12.2021)
Японцы нашли единственный способ противостоять России
Читатели Asahi Shimbun: ядерное оружие повысит статус Японии и позволит дать отпор России
© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты
© AP Photo / Haven Daley, File
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели японской газеты Asahi Shimbun всерьез обеспокоены передвижениями российских и китайских военных кораблей в регионе.
Градус напряжения вырос после статьи Хироси Камэи, который утверждает, что Москва и Пекин во время маневров тестируют новейшие вооружения. По мнению некоторых японских экспертов, морские и воздушные рейды не нарушают международного права, но возрастает вероятность случайных инцидентов.
"Чтобы быть хорошим посредником, нужно иметь силу и авторитет. А у Японии они есть?" – задался вопросом hsi.
"Нам нужно атомное оружие. Хватит делать из японцев пацифистов!" – призвал sho.
"Японии нужно делать одно — срочно укреплять свой военный потенциал!" – считает m_o.
Но далеко не все пользователи согласились с идеей наращивания военной мощи. Так, комментатор под ником elu убежден, что роль посредника может помочь Токио занять лидирующие позиции в регионе.
"Это сложно, но это лучший выбор для Японии", — написал он.
Другие читатели возложили вину за рост напряженности в Азии на США и призвали избавиться от их военных баз, чтобы успокоить Россию и Китай.
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