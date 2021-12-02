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Японцы задумались о ядерном оружии из-за России
Японцы нашли единственный способ противостоять России - РИА Новости, 02.12.2021
Японцы задумались о ядерном оружии из-за России
Читатели японской газеты Asahi Shimbun всерьез обеспокоены передвижениями российских и китайских военных кораблей в регионе. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:09
2021-12-02T14:05
в мире
сша
япония
китай
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели японской газеты Asahi Shimbun всерьез обеспокоены передвижениями российских и китайских военных кораблей в регионе.Градус напряжения вырос после статьи Хироси Камэи, который утверждает, что Москва и Пекин во время маневров тестируют новейшие вооружения. По мнению некоторых японских экспертов, морские и воздушные рейды не нарушают международного права, но возрастает вероятность случайных инцидентов.Тем не менее предложение автора занять позицию посредника между США и Китаем с Россией не вызвало одобрения со стороны японской аудитории."Нам нужно атомное оружие. Хватит делать из японцев пацифистов!" – призвал sho."Японии нужно делать одно — срочно укреплять свой военный потенциал!" – считает m_o.Но далеко не все пользователи согласились с идеей наращивания военной мощи. Так, комментатор под ником elu убежден, что роль посредника может помочь Токио занять лидирующие позиции в регионе.Другие читатели возложили вину за рост напряженности в Азии на США и призвали избавиться от их военных баз, чтобы успокоить Россию и Китай.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, япония, китай, россия
12:09 02.12.2021 (обновлено: 14:05 02.12.2021)
 
Японцы нашли единственный способ противостоять России

Читатели Asahi Shimbun: ядерное оружие повысит статус Японии и позволит дать отпор России

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты
Японские солдаты - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Haven Daley, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Читатели японской газеты Asahi Shimbun всерьез обеспокоены передвижениями российских и китайских военных кораблей в регионе.
Градус напряжения вырос после статьи Хироси Камэи, который утверждает, что Москва и Пекин во время маневров тестируют новейшие вооружения. По мнению некоторых японских экспертов, морские и воздушные рейды не нарушают международного права, но возрастает вероятность случайных инцидентов.
Военнослужащий ВМФ во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 10:35Сказано в эфире
"Все поиграли мускулами". Эксперт о реакции Японии на учения России и Китая
Тем не менее предложение автора занять позицию посредника между США и Китаем с Россией не вызвало одобрения со стороны японской аудитории.

"Чтобы быть хорошим посредником, нужно иметь силу и авторитет. А у Японии они есть?" – задался вопросом hsi.

"Нам нужно атомное оружие. Хватит делать из японцев пацифистов!" – призвал sho.
"Японии нужно делать одно — срочно укреплять свой военный потенциал!" – считает m_o.
Остров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 10:41Сказано в эфире
Тупиковая ситуация? Политолог о мирном договоре России и Японии
Но далеко не все пользователи согласились с идеей наращивания военной мощи. Так, комментатор под ником elu убежден, что роль посредника может помочь Токио занять лидирующие позиции в регионе.

"Это сложно, но это лучший выбор для Японии", — написал он.

Другие читатели возложили вину за рост напряженности в Азии на США и призвали избавиться от их военных баз, чтобы успокоить Россию и Китай.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Боевые корабли России и Китая впервые проводят совместное патрулирование в Тихом океане
27 октября, 06:57
Эксперт заявил, что Китай и Россия не будут отвечать на AUKUS
 
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