https://ria.ru/20211202/opek-1761884769.html
Источник: ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки
Источник: ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки - РИА Новости, 02.12.2021
Источник: ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки
Страны ОПЕК+ решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:34
2021-12-02T17:34
2021-12-02T17:34
экономика
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ОПЕК+ решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Страны решили продолжать действовать согласно текущей стратегии", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, какое решение приняли страны ОПЕК+ на январь.ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. В результате ОПЕК+ рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На декабрь же они составляют 3,76 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20211123/opek-1760267745.html
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экономика, опек, цены на нефть
Источник: ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки
Источник: ОПЕК+ решил увеличить добычу нефти в январе на плановые 400 тысяч баррелей