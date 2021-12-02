https://ria.ru/20211202/opek-1761884769.html

Источник: ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки

Источник: ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки - РИА Новости, 02.12.2021

Источник: ОПЕК+ принял решение сохранить текущие параметры нефтяной сделки

Страны ОПЕК+ решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:34

2021-12-02T17:34

2021-12-02T17:34

экономика

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ОПЕК+ решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Страны решили продолжать действовать согласно текущей стратегии", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, какое решение приняли страны ОПЕК+ на январь.ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. В результате ОПЕК+ рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На декабрь же они составляют 3,76 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20211123/opek-1760267745.html

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экономика, опек, цены на нефть