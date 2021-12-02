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В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле западных окраин Донецка
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле западных окраин Донецка - РИА Новости, 02.12.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле западных окраин Донецка
Украинские силовики обстреляли два поселка на западной окраине Донецка, сообщил в четверг глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:20
2021-12-02T17:20
2021-12-02T17:20
в мире
донецк (донецкая область)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два поселка на западной окраине Донецка, сообщил в четверг глава администрации города Алексей Кулемзин."Старомихайловка снова под огнем ВСУ. В 16.40 (совпадает с мск) начался обстрел поселка из тяжелого оружия. ВСУ возобновили огонь по поселку Трудовские Петровского района из тяжелого оружия", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20211124/dnr-1760582040.html
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в мире, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле западных окраин Донецка
Глава администрации Донецка Кулемзин обвинил ВСУ в обстреле западных окраин города