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В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле западных окраин Донецка

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле западных окраин Донецка - РИА Новости, 02.12.2021

В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле западных окраин Донецка

Украинские силовики обстреляли два поселка на западной окраине Донецка, сообщил в четверг глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:20

2021-12-02T17:20

2021-12-02T17:20

в мире

донецк (донецкая область)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли два поселка на западной окраине Донецка, сообщил в четверг глава администрации города Алексей Кулемзин."Старомихайловка снова под огнем ВСУ. В 16.40 (совпадает с мск) начался обстрел поселка из тяжелого оружия. ВСУ возобновили огонь по поселку Трудовские Петровского района из тяжелого оружия", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211124/dnr-1760582040.html

донецк (донецкая область)

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в мире, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр