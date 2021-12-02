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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211202/oborudovanie-1761802035.html
Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование
Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование - РИА Новости, 02.12.2021
Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование
Почти 300 единиц стерилизационного оборудования поступило в медицинские учреждения Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:16
2021-12-02T13:16
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Почти 300 единиц стерилизационного оборудования поступило в медицинские учреждения Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Оборудование предназначено для дезинфекции эндоскопов, бактерицидных камер, автоклавов. Медтехника закуплена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.Оборудование поступило в Клинскую, Ногинскую, Видновскую, Волоколамскую, Истринскую, Можайскую и другие больницы.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова
13:16 02.12.2021
 

Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиУстановка для стерилизации медицинского оборудования
Установка для стерилизации медицинского оборудования - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Почти 300 единиц стерилизационного оборудования поступило в медицинские учреждения Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
Оборудование предназначено для дезинфекции эндоскопов, бактерицидных камер, автоклавов. Медтехника закуплена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.
"В 40 наших медицинских организаций мы закупили и поставили современное стерилизационное оборудование. Оно удобно в использовании и позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
Оборудование поступило в Клинскую, Ногинскую, Видновскую, Волоколамскую, Истринскую, Можайскую и другие больницы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 13:07Новости Подмосковья
Воробьев пообещал поднять зарплату немедицинскому персоналу в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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