https://ria.ru/20211202/oborudovanie-1761802035.html
Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование
Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование - РИА Новости, 02.12.2021
Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование
Почти 300 единиц стерилизационного оборудования поступило в медицинские учреждения Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:16
2021-12-02T13:16
2021-12-02T13:16
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Почти 300 единиц стерилизационного оборудования поступило в медицинские учреждения Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Оборудование предназначено для дезинфекции эндоскопов, бактерицидных камер, автоклавов. Медтехника закуплена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.Оборудование поступило в Клинскую, Ногинскую, Видновскую, Волоколамскую, Истринскую, Можайскую и другие больницы.
https://ria.ru/20211129/zarplata-1761253544.html
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общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова