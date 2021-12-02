https://ria.ru/20211202/oborudovanie-1761802035.html

Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование

Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование - РИА Новости, 02.12.2021

Подмосковные больницы получили стерилизационное оборудование

Почти 300 единиц стерилизационного оборудования поступило в медицинские учреждения Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:16

2021-12-02T13:16

2021-12-02T13:16

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Почти 300 единиц стерилизационного оборудования поступило в медицинские учреждения Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.Оборудование предназначено для дезинфекции эндоскопов, бактерицидных камер, автоклавов. Медтехника закуплена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.Оборудование поступило в Клинскую, Ногинскую, Видновскую, Волоколамскую, Истринскую, Можайскую и другие больницы.

https://ria.ru/20211129/zarplata-1761253544.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова