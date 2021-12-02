https://ria.ru/20211202/nato-1761758576.html
Американцы отправили НАТО "спать" из-за жалоб на Россию
На Западе призвали НАТО "перестать жаловаться на Россию" из-за Украины - РИА Новости, 02.12.2021
Американцы отправили НАТО "спать" из-за жалоб на Россию
Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают очередное предупреждение НАТО в адрес России. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:08
2021-12-02T10:08
2021-12-02T10:08
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают очередное предупреждение НАТО в адрес России.На прошедшем 29 ноября в Риге саммите главы МИД стран-членов организации заявили, что любые попытки России "дестабилизировать" ситуацию на Украине повлекут за собой последствия.Многие комментаторы сошлись во мнении, что подобные угрозы со стороны альянса "всем наскучили"."Окей, и что вы предлагаете? Начать мировую войну?", – задался вопросом cryo."А какие последствия? Неужели откажемся от закупок российского газа?", – рассуждает Ankur67.Другие подписчики с юмором отнеслись к новым угрозам альянса в адрес Москвы."Россия, прекрати так себя вести, иначе…мы предостережем тебя об этом еще раз", – иронизирует KentondeJong."Путин, наверное, смеется над ними", – предположил AffectionateWall1132.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России на границе.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, однако это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761706409.html
https://ria.ru/20211201/voyna-1761605573.html
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в мире, украина, сша, рига, нато, россия
На Западе призвали НАТО "перестать жаловаться на Россию" из-за Украины
Пользователи Reddit: НАТО не заходит дальше слов в защите Украины перед "угрозой" России
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости.
Пользователи американской социальной сети Reddit
активно обсуждают очередное предупреждение НАТО
в адрес России.
На прошедшем 29 ноября в Риге саммите главы МИД стран-членов организации заявили, что любые попытки России "дестабилизировать" ситуацию на Украине
повлекут за собой последствия.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что подобные угрозы со стороны альянса "всем наскучили".
"Хотите, чтоб НАТО начала военные действия против России? Тогда так и скажите. Либо перестаньте жаловаться", – написал epiquinnz.
"Окей, и что вы предлагаете? Начать мировую войну?", – задался вопросом cryo.
"А какие последствия? Неужели откажемся от закупок российского газа?", – рассуждает Ankur67.
Другие подписчики с юмором отнеслись к новым угрозам альянса в адрес Москвы.
"Ну-ка быстро все спать, и никакого десерта и сказки на ночь!", – шутит GenitalPatton.
"Россия, прекрати так себя вести, иначе…мы предостережем тебя об этом еще раз", – иронизирует KentondeJong.
"Путин, наверное, смеется над ними", – предположил AffectionateWall1132.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России на границе.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, однако это никому не угрожает и никого не должно волновать.