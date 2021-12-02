https://ria.ru/20211202/nato-1761758576.html

Американцы отправили НАТО "спать" из-за жалоб на Россию

На Западе призвали НАТО "перестать жаловаться на Россию" из-за Украины - РИА Новости, 02.12.2021

Американцы отправили НАТО "спать" из-за жалоб на Россию

Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают очередное предупреждение НАТО в адрес России. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:08

2021-12-02T10:08

2021-12-02T10:08

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают очередное предупреждение НАТО в адрес России.На прошедшем 29 ноября в Риге саммите главы МИД стран-членов организации заявили, что любые попытки России "дестабилизировать" ситуацию на Украине повлекут за собой последствия.Многие комментаторы сошлись во мнении, что подобные угрозы со стороны альянса "всем наскучили"."Окей, и что вы предлагаете? Начать мировую войну?", – задался вопросом cryo."А какие последствия? Неужели откажемся от закупок российского газа?", – рассуждает Ankur67.Другие подписчики с юмором отнеслись к новым угрозам альянса в адрес Москвы."Россия, прекрати так себя вести, иначе…мы предостережем тебя об этом еще раз", – иронизирует KentondeJong."Путин, наверное, смеется над ними", – предположил AffectionateWall1132.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России на границе.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, однако это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761706409.html

https://ria.ru/20211201/voyna-1761605573.html

https://ria.ru/20211201/porazhenie-1761570408.html

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сша

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в мире, украина, сша, рига, нато, россия