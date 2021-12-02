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Американцы отправили НАТО "спать" из-за жалоб на Россию
На Западе призвали НАТО "перестать жаловаться на Россию" из-за Украины - РИА Новости, 02.12.2021
Американцы отправили НАТО "спать" из-за жалоб на Россию
Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают очередное предупреждение НАТО в адрес России. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:08
2021-12-02T10:08
в мире
украина
сша
рига
нато
россия
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают очередное предупреждение НАТО в адрес России.На прошедшем 29 ноября в Риге саммите главы МИД стран-членов организации заявили, что любые попытки России "дестабилизировать" ситуацию на Украине повлекут за собой последствия.Многие комментаторы сошлись во мнении, что подобные угрозы со стороны альянса "всем наскучили"."Окей, и что вы предлагаете? Начать мировую войну?", – задался вопросом cryo."А какие последствия? Неужели откажемся от закупок российского газа?", – рассуждает Ankur67.Другие подписчики с юмором отнеслись к новым угрозам альянса в адрес Москвы."Россия, прекрати так себя вести, иначе…мы предостережем тебя об этом еще раз", – иронизирует KentondeJong."Путин, наверное, смеется над ними", – предположил AffectionateWall1132.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России на границе.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, однако это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211201/ukraina-1761706409.html
https://ria.ru/20211201/voyna-1761605573.html
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в мире, украина, сша, рига, нато, россия
10:08 02.12.2021
 
На Западе призвали НАТО "перестать жаловаться на Россию" из-за Украины

Пользователи Reddit: НАТО не заходит дальше слов в защите Украины перед "угрозой" России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Пользователи американской социальной сети Reddit активно обсуждают очередное предупреждение НАТО в адрес России.
На прошедшем 29 ноября в Риге саммите главы МИД стран-членов организации заявили, что любые попытки России "дестабилизировать" ситуацию на Украине повлекут за собой последствия.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Нуланд рассказала, от чего зависит будущее Украины в НАТО и ЕС
Многие комментаторы сошлись во мнении, что подобные угрозы со стороны альянса "всем наскучили".
"Хотите, чтоб НАТО начала военные действия против России? Тогда так и скажите. Либо перестаньте жаловаться", – написал epiquinnz.
"Окей, и что вы предлагаете? Начать мировую войну?", – задался вопросом cryo.
"А какие последствия? Неужели откажемся от закупок российского газа?", – рассуждает Ankur67.
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Французы выступили против войны для "отмывания денег США" на Украине
Другие подписчики с юмором отнеслись к новым угрозам альянса в адрес Москвы.
"Ну-ка быстро все спать, и никакого десерта и сказки на ночь!", – шутит GenitalPatton.
"Россия, прекрати так себя вести, иначе…мы предостережем тебя об этом еще раз", – иронизирует KentondeJong.
"Путин, наверное, смеется над ними", – предположил AffectionateWall1132.
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Американский генерал предрек Украине поражение в войне с Россией
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России на границе.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, однако это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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