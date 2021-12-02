https://ria.ru/20211202/mtsd-1761913034.html

МЦД-3 и МЦД-4 запланировали запустить в 2023 году

МЦД-3 и МЦД-4 запланировали запустить в 2023 году - РИА Новости, 02.12.2021

МЦД-3 и МЦД-4 запланировали запустить в 2023 году

Новые линии московских диаметров планируют запустить в Московской области в 2023 году. Сейчас создают необходимую для МЦД-3 и МЦД-4 инфраструктуру. Об этом... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:38

2021-12-02T19:38

2021-12-02T19:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761911485_0:235:2887:1858_1920x0_80_0_0_bdb93b6dd2b6fcf38f2a89c6fd4da835.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Новые линии московских диаметров планируют запустить в Московской области в 2023 году. Сейчас создают необходимую для МЦД-3 и МЦД-4 инфраструктуру. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал на заседании координационного совета по развитию Московского транспортного узла под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу кабмина.Губернатор добавил, что правительство МО в дальнейшем планирует строить новые путепроводы через МЦД.МЦД-1 и МЦД-2 запустили в 2019 году. Электрички курсируют по Белорусско-Савеловскому и Курско-Рижскому направлениям. В 2023 году планируется запуск электричек на Ленинградско-Казанском направлении, а в 2023–2024 годах – на Киевско-Горьковском.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, марат хуснуллин