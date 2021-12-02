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МЦД-3 и МЦД-4 запланировали запустить в 2023 году
МЦД-3 и МЦД-4 запланировали запустить в 2023 году - РИА Новости, 02.12.2021
МЦД-3 и МЦД-4 запланировали запустить в 2023 году
Новые линии московских диаметров планируют запустить в Московской области в 2023 году. Сейчас создают необходимую для МЦД-3 и МЦД-4 инфраструктуру. Об этом... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T19:38
2021-12-02T19:38
2021-12-02T19:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
марат хуснуллин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Новые линии московских диаметров планируют запустить в Московской области в 2023 году. Сейчас создают необходимую для МЦД-3 и МЦД-4 инфраструктуру. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал на заседании координационного совета по развитию Московского транспортного узла под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу кабмина.Губернатор добавил, что правительство МО в дальнейшем планирует строить новые путепроводы через МЦД.МЦД-1 и МЦД-2 запустили в 2019 году. Электрички курсируют по Белорусско-Савеловскому и Курско-Рижскому направлениям. В 2023 году планируется запуск электричек на Ленинградско-Казанском направлении, а в 2023–2024 годах – на Киевско-Горьковском.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, марат хуснуллин