https://ria.ru/20211202/moshennichestvo-1761792705.html
"Сбер" предупредил о новом виде мошенничества
"Сбер" предупредил о новом виде мошенничества - РИА Новости, 02.12.2021
"Сбер" предупредил о новом виде мошенничества
Мошенники теперь не только пытаются заставить человека взять кредит, но и заложить или продать свое жилье, рассказал начальник управления противодействия... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:36
2021-12-02T12:36
2021-12-02T19:26
сбербанк россии
экономика
общество
мошенничество
россия
сбер
сергей велигодский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мошенники теперь не только пытаются заставить человека взять кредит, но и заложить или продать свое жилье, рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский."Новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание <...>. И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры", — сказал он, выступая на форуме AntiFraud Russia.Ранее советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков сообщил СМИ, что злоумышленники начали использовать так называемые SMS-бомберы для получения кредита в микрофинансовых организациях. Сначала они находят паспортные данные и номер телефона потенциальной жертвы в попавшей в Сеть базе данных и пытаются зарегистрировать по несколько раз на 30-40 сайтах, включая порталы МФО. В результате владельцу телефона поступают десятки SMS с кодами авторизации.Чтобы получить доступ к ним, аферисты пишут ему в Telegram или Whatsapp, входят в доверие и просят прислать снимок экрана со входящими сообщениями. По словам Гавриченкова, многие пугаются большого количества SMS от разных организаций, поэтому их легче убедить довериться.
https://ria.ru/20211202/tsb-1761774788.html
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сбербанк россии, экономика, общество, мошенничество, россия, сбер, сергей велигодский
12:36 02.12.2021 (обновлено: 19:26 02.12.2021)
"Сбер" предупредил о новом виде мошенничества
Специалист "Сбера" Велигодский предупредил о риске остаться без квартиры из-за мошенников